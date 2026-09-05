Mantan Pemain Arsenal Yakin Cesc Fabregas Bakal Latih Barcelona di Masa Depan

Mantan Pemain Arsenal Yakin Cesc Fabregas Bakal Latih Barcelona di Masa Depan (Como Football)

JAKARTA - Mantan pemain Arsenal, Bacary Sagna, menyebut pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, bakal menggantikan posisi Hansi Flick di Barcelona. Untuk saat ini, ia menilai Fabregas akan terus menukangi Como sembari menunggu kesempatan melatih Barcelona.

Hal itu diungkapkan Bacary Sagna dalam wawancara dengan The Italian Football Podcast.

1. Fabregas Bakal Latih Barcelona

“Menurut saya, dia akan bertahan di Como sampai situasinya jelas. Barcelona akan menjadi pilihan baginya saat Hansi Flick pergi; tentu saja, itu mungkin alasan mengapa dia juga mengincar Arsenal," katanya melansir Football Italia, Sabtu (5/9/2026).

Ia menilai, Arsenal dan Barcelona akan menjadi klub yang bakal dilatih Cesc Fabregas pada masa depan. Karena itu, saat ini Bacary Sagna menilai Fabregas akan fokus melatih Como. Pasalnya, Fabregas merupakan sosok yang dicintai di Como.

“Karena itu adalah klub kesayangannya. Namun, hanya dua klub itulah yang saya lihat mungkin akan dia tangani. Jadi, dia akan bersabar. Dia merasa nyaman di Como, dihormati, dicintai oleh para penggemar, dan bekerja dengan tenang," ujarnya.

Bacary Sagna (Instagram/@therealbac)

Mantan pemain timnas Prancis itu juga menilai, Fabregas saat ini terus belajar menjadi seorang pelatih.

“Tapi saya melihat kemungkinan dia bergabung dengan Barcelona saat Hansi Flick pergi. Dia hanya perlu bersabar. Dia sedang belajar dan berkembang sebagai pelatih,” ujar Sagna.

2. Como Finish 3 Besar

Sementara itu, Bacary Sagna menilai, Como akan kembali finish di papan atas Liga Italia 2026-2027. Namun, ia mengatakan, klub berjuluk Lariani itu tak akan akan memenangi Scudetto musim ini.

“Menurut saya tidak (Como akan menjuarai Serie A-red). Ini adalah klub yang sedang dalam tahap pengembangan. Menurut saya, ini klub yang luar biasa: stabilitas klub, konsistensi, pemahaman, serta atmosfer klubnya juga," ujarnya.