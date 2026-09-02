Rayo Vallecano Resmi Rekrut Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Dipinjam dari Como hingga Akhir Musim 2026-2027

KLUB asal Spanyol, Rayo Vallecano akhirnya mengonfirmasi mendatangkan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero di bursa transfer musim panas 2026. Berdasarkan laporan resmi klub LaLiga tersebut, Como 1907 sebagai klub pemilik Emil Audero memutuskan untuk meminjamkan sang kiper.

“Emil Audero adalah pemain baru Rayo Vallecano. Ia tiba dengan status pinjaman dari Como 1907 hingga akhir musim ini,” bunyi laporan Rayo Vallecano di laman resmi klub, dikutip Rabu (2/9/2026).

Sebelum resmi berlabuh di markas Rayo Vallecano, kepindahan Emil Audero sebenarnya sudah mulai terendus melalui laman resmi LaLiga menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2026. Dan benar saja Como 1907, sepakat melepas sang kiper dengan status pemain pinjaman hingga kompetisi musim 2026-2027 berakhir.

Langkah kepindahan ini menandai babak baru dalam perjalanan karier profesional Emil Audero yang sebelumnya malang melintang di kancah persepakbolaan Italia. Perjalanan kariernya dimulai dari akademi usia muda raksasa Turin, Juventus FC, hingga berhasil menembus skuad utama sebelum akhirnya memperkuat sejumlah klub seperti Venezia FC, Sampdoria, Inter Milan, Palermo, dan Cremonese.

Emil Audero

1. Peluang Emas Ukir Sejarah

Kehadiran Emil Audero di kompetisi Liga Spanyol memantik diskusi menarik di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air terkait status sejarahnya sebagai pemain Indonesia. Meskipun sebelumnya sempat ada nama besar seperti Jordi Amat yang pernah membela Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis, status kewarganegaraan menjadi pembeda utama dalam catatan rekor sejarah sepak bola nasional.

Jordi Amat saat merumput di Liga Spanyol tercatat sebagai Warga Negara Spanyol, sehingga Emil Audero kini menyandang status istimewa sebagai pemegang paspor Indonesia pertama yang tampil membela klub di kasta tertinggi La Liga. Hal ini tentu menjadi sebuah pencapaian tersendiri yang membanggakan bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional.