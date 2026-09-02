Emil Audero Bukan Pemain Pertama Indonesia yang Main di Rayo Vallecano!

EMIL Audero bukan pemain pertama Indonesia yang main di Rayo Vallecano. Lantas, siapa pemain pertama Indonesia yang merumput bersama klub asal Ibu Kota Spanyol tersebut?

Pemain pertama Indonesia yang merumput bersama Rayo Vallecano adalah Jordi Amat. Jordi Amat pernah membela Rayo Vallecano dalam dua periode, yakni 2012-2013 dan 2018-2020.

Jordi Amat saat membela Rayo Vallecano. (Foto: Union Rayo)

Dalam periode tersebut, Jordi Amat turun dalam 58 pertandingan dengan koleksi satu gol. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bukannya status Jordi Amat saat itu adalah Warga Negara Spanyol?

Liga Spanyol bisa mengambil contoh Premier League. Pada 2013-2018, Jordi Amat tercatat sebagai personel Swansea City yang eksis di Premier League. Meski saat itu Jordi Amat masih memegang paspor Spanyol, Premier League pada awal 2023 menyebut Jordi Amat sebagai pemain pertama Indonesia yang berkarier di Premier League.

1. Daftar Kiper Rayo Vallecano

Seiring kehadiran Emil Audero, Rayo Vallecano memiliki tiga penjaga gawang. Selain Emil Audero, ada Augusto Batalla dan Dani Cardenas.

Augusto Batalla merupakan kiper utama Rayo Vallecano. Musim lalu, kiper asal Argentina ini bermain 34 kali di Liga Spanyol.