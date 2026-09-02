Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Emil Audero Bukan Pemain Pertama Indonesia yang Main di Rayo Vallecano!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |10:13 WIB
Emil Audero Bukan Pemain Pertama Indonesia yang Main di Rayo Vallecano!
Emil Audero siap menggila bersama Rayo Vallecano. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

EMIL Audero bukan pemain pertama Indonesia yang main di Rayo Vallecano. Lantas, siapa pemain pertama Indonesia yang merumput bersama klub asal Ibu Kota Spanyol tersebut?

Pemain pertama Indonesia yang merumput bersama Rayo Vallecano adalah Jordi Amat. Jordi Amat pernah membela Rayo Vallecano dalam dua periode, yakni 2012-2013 dan 2018-2020.

Jordi Amat saat membela Rayo Vallecano. (Foto: Union Rayo)
Jordi Amat saat membela Rayo Vallecano. (Foto: Union Rayo)

Dalam periode tersebut, Jordi Amat turun dalam 58 pertandingan dengan koleksi satu gol. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bukannya status Jordi Amat saat itu adalah Warga Negara Spanyol?

Liga Spanyol bisa mengambil contoh Premier League. Pada 2013-2018, Jordi Amat tercatat sebagai personel Swansea City yang eksis di Premier League. Meski saat itu Jordi Amat masih memegang paspor Spanyol, Premier League pada awal 2023 menyebut Jordi Amat sebagai pemain pertama Indonesia yang berkarier di Premier League.

1. Daftar Kiper Rayo Vallecano

Seiring kehadiran Emil Audero, Rayo Vallecano memiliki tiga penjaga gawang. Selain Emil Audero, ada Augusto Batalla dan Dani Cardenas.

Augusto Batalla merupakan kiper utama Rayo Vallecano. Musim lalu, kiper asal Argentina ini bermain 34 kali di Liga Spanyol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/46/3239635/emil_audero_siap_tempur_bersama_rayo_vallecano_emilaudero-ZNEw_large.jpg
Emil Audero Langsung Turun di Laga Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/46/3239529/lamine_yamal-njPd_large.jpg
Lamine Yamal Menggila! Pecahkan Rekor 50 Gol Mbappe dan Haaland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/46/3239571/emil_audero-juDR_large.jpg
Tinggalkan Como 1907, Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Bakal Gabung Klub Spanyol Rayo Vallecano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/46/3239413/pelatih_barcelona_hansi_flick-EY72_large.jpg
Barcelona Bantai Rayo Vallecano 5-2, Hansi Flick Minta Yamal Cs Belajar Kendalikan Permainan
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/31/11/1744909/babak-pertama-indonesia-vs-malaysia-berakhir-00-garuda-muda-masih-buntu-nbv.webp
Babak Pertama Indonesia vs Malaysia Berakhir 0-0, Garuda Muda Masih Buntu
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/05/20/pelatih_manchester_united_michael_carrick.jpg
MU Rombak Lini Belakang, Carrick Datangkan 3 Bek di 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement