Usai Antar Persib Lolos ACL 2 2026-2027, Igor Tolic Fokus Hadapi PSM Makassar

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tak mau terlalu terlalut dalam euforia dengan kemenangan timnya melawan Manila Digger di babak playoff AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Igor Tolic kini fokus mempersiapkan timnya untuk menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027.

Igor Tolic enggan berbicara mengenai calon lawan Persib Bandung di fase grup ACL 2 2026-2027. Diketahui, klub berjuluk Maung Bandung itu tergabung ke Grup E Wilayah Timur. Di grup itu, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul (Korea Selatan), The Cong (Vietnam), dan Melbourne Victory (Australia).

Mariano Peralta cetak gol di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

1. Fokus Hadapi PSM

Ia justru memilih untuk fokus pada laga terdekat selanjutnya. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027.

Tolic mengatakan para pemain akan terlebih dahulu mendapatkan waktu istirahat sebelum kembali menjalani persiapan. Setelah itu, seluruh fokus Persib akan diarahkan untuk menghadapi PSM Makassar.

"Kami step by step. Laga terdekat adalah melawan Makassar, besok kami akan rehat, lalu mulai persiapan lawan Makassar," ucap Tolic, melansir laman Persib.

Sementara itu, ia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya saat menghadapi Manila Digger dalam babak playoff ACL 2 2026-2027. Ia menyebut Persib layak menang dalam pertandingan tersebut.