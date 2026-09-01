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Momen Penuh Kehangatan, Shin Tae-yong dan Erick Thohir Berpelukan di Peluncuran Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |19:41 WIB
Momen Penuh Kehangatan, Shin Tae-yong dan Erick Thohir Berpelukan di Peluncuran Super League 2026-2027
Momen Peluncuran Super League 2026-2027. (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali berada dalam satu arena dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada Selasa (1/9/2026). Keduanya tertangkap kamera saling merangkul dalam acara seremonial pembukaan kompetisi kasta tertinggi Super League 2026-2027.

Momen pertemuan keduanya berlangsung hangat di sela-sela agenda seremonial kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu. Shin dan Erick terlihat saling menyapa sebelum akhirnya berpelukan singkat di hadapan publik.

1. Pertemuan Perdana Penuh Keakraban

Hubungan Shin dan Erick memang sempat menjadi perhatian publik setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut diberhentikan dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada 2025 silam. Namun, Shin memilih tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembicaraan yang terjadi saat dirinya kembali bertemu dengan Erick.

"Enggak ada apa-apa, sama saja. (Ini) pertama kali bertemu lagi," ujar Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Selasa (1/9/2026).

Kini, Shin menegaskan tidak ada persoalan pribadi antara dirinya dengan Erick Thohir. Pelatih yang saat ini menukangi Persija Jakarta tersebut memilih bersikap profesional dalam menatap perjalanan di kompetisi musim baru.

Momen Peluncuran Super League 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Momen Peluncuran Super League 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Senang bertemu kembali dan bertemu lagi, senang dong pasti. Gak ada baik atau gak baik, kan ini baru pertama kali bertemu juga setelah itu (dipecat)," tambahnya.

Dalam agenda tersebut, Shin juga bertemu dengan sejumlah sosok yang telah dikenalnya di sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah pelatih Persib Bandung Igor Tolic, yang berpotensi menjadi rivalnya dalam persaingan Super League 2026-2027.

2. Babak Baru Sepak Bola Indonesia

Shin menilai hubungan antarpelatih dan seluruh insan sepak bola tetap harus dibangun dengan rasa saling menghormati. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama memajukan sepak bola Indonesia.

 

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