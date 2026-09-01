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Hajar Persiku Kudus 6-1, PSS Sleman Siap Tempur di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |03:57 WIB
Hajar Persiku Kudus 6-1, PSS Sleman Siap Tempur di Super League 2026-2027
PSS Sleman siap tempur di Super League 2026-2027 usai menang telak atas Persiku Kudus 6-1 (Foto: I.League)
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YOGYAKARTA – PSS Sleman mengakhiri laga uji coba melawan Persiku Kudus dengan kemenangan telak 6-1. Hasil itu bikin mereka percaya diri menatap Super League 2026-2027 yang bergulir di akhir pekan.

Pertandingan melawan Persiku menjadi laga uji coba keempat yang dijalani PSS sepanjang masa persiapan. Sebelumnya, Super Elang Jawa telah menghadapi Kendal Tornado FC, Persita Tangerang, dan PSM Makassar.

PSS Sleman vs PSIS Semarang. (Foto: Instagram/pssleman)

PSS tampil dominan saat menghadapi Persiku dan berhasil mencetak enam gol. Gustavo Tocantins, Matheus Fornazari, Melvyn Lorenzen, serta Cleberson de Souza menjadi pemain yang mencatatkan namanya di papan skor.

1. Evaluasi

Pelatih Pieter Huistra kemudian memberikan evaluasi terhadap perkembangan tim selama menjalani masa pramusim. Pria asal Belanda itu melihat adanya kemajuan dalam aspek fisik, taktik, dan kesiapan para pemain.

“Jelas sekali secara fisik kami telah berkembang pesat, secara taktik kami juga berkembang pesat,” kata Huistra, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (1/9/2026).

“Para pemain baru pada laga ini juga mendapatkan menit bermain dan menyenangkan melihat semua orang mencapai kebugaran penuh,” sambung mantan juru taktik Borneo FC itu.

"Saya rasa kami sudah siap untuk memulai liga. Kami juga sangat menantikan liga dimulai karena pertandingan latihan memang bagus, tapi kami ingin bermain di pertandingan yang sebenarnya,” tegas Huistra.

 

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