Tampil Luar Biasa saat Debut, Alexander Jeremejeff Bahagia Gabung Persija Jakarta

JAKARTA – Penyerang anyar Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, sukses mencuri perhatian publik lewat penampilan gemilang dan sepasang gol perdananya bersama Macan Kemayoran. Momen itu tercipta kala Persija menang telak 4-0 atas klub Australia, Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 29 Agustus 2026 malam WIB.

Pemain berusia 32 tahun itu langsung membuktikan kapasitasnya sebagai mesin gol dengan mencetak dua gol. Pembuktian Jeremejeff itu memang dibutuhkan oleh Skuad Macan Kemayoran untuk mengarungi musim kompetisi mendatang.

Alexander Jeremejeff mengatakan sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal dalam laga uji coba tersebut. Jadi, Persija akan semakin percaya diri menatap Super League 2026-2027.

"Saya pikir kami bermain sangat baik. Ini merupakan pertandingan persiapan terakhir dan kami bermain dengan fokus yang sangat baik," kata Alexander Jeremejeff usai laga, dikutip Minggu (30/8/2026).

Alexander Jeremejeff. (Foto: Instagram/persija)

1. Antusiasme Hadapi Musim Baru

Pemain asal Swedia itu menyatakan sangat antusias untuk segera mengarungi Super League. Dia punya akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persija.