Tak Cuma Jam Terbang, Buffon Pasang Target Tinggi Bersama Dewa United

TANGERANG - Bek muda Dewa United Banten FC, Muhammad Alfarezzi Buffon, mengusung misi besar bersama klub barunya. Pemain bernomor punggung 25 tersebut menegaskan komitmennya untuk terus berkembang sekaligus membantu Banten Warriors bersaing di papan atas.

1. Komitmen Terus Berkembang

"Tentu, untuk diri saya sendiri, saya berharap bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari selama berada di Dewa United. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan saya," ujar Buffon, melansir laman iLeague, Sabtu (29/8/2026).

Bek muda Dewa United Alfarezzi Buffon (instagram/@dewaunited)

Bek kanan Dewa United itu optimis bekal pengalaman dari klub sebelumnya dapat membantunya beradaptasi. Namun, ia sadar bahwa menit bermain hanya bisa diraih lewat kerja keras di setiap sesi latihan dan pertandingan.

"Saya rasa hal yang paling penting adalah memberikan yang terbaik setiap kali saya mendapatkan kesempatan bermain. Saya akan berusaha menjalankan tugas dengan baik, bekerja keras untuk tim, dan memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Saya ingin setiap kesempatan yang diberikan kepada saya bisa saya manfaatkan untuk membantu Dewa United," tuturnya.

2. Raih Prestasi

Tak sekadar mengincar jam terbang, Buffon juga memasang target tinggi untuk membawa Dewa United meraih prestasi tertinggi.

"Jika ada kesempatan dan rezeki, tentu saya juga berharap bisa merasakan gelar juara bersama tim serta memberikan kontribusi untuk membantu Dewa United mencapai targetnya," kata Buffon.