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Gulung Brisbane Roar 4-0, Dewa United Pede Targetkan Juara Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |23:24 WIB
Gulung Brisbane Roar 4-0, Dewa United <i>Pede</i> Targetkan Juara Super League 2026-2027
Dewa United pede membidik gelar juara Super League 2026-2027 usai menggulung Brisbane Roar 4-0 (Foto: I.League)
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SERANG – Dewa United berhasil menggulung Brisbane Roar 4-0 dalam laga uji coba di Banten International Stadium (BIS), Serang, Kamis 27 Agustus 2026. Presiden klub, Ardian Satya Negara, menegaskan timnya siap membidik gelar juara Super League musim ini.

Kemenangan besar atas Brisbane Roar menjadi bukti kesiapan skuad Dewa United menjelang musim baru. Ardian menegaskan, target tinggi ditetapkan oleh manajemen klub setelah melihat performa impresif.

"Target utamanya tentu saja juara," tegas Ardian dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (28/8/2026).

1. Tidak Mudah

Brisbane Roar akan menghadapi Persija Jakarta dan Dewa United (Foto: Brisbane Roar)
Brisbane Roar akan menghadapi Persija Jakarta dan Dewa United (Foto: Brisbane Roar)

Walau begitu, Ardian tetap menyadari persaingan gelar juara Super League musim depan tidaklah mudah. Ia hanya ingin timnya tampil semaksimal mungkin demi finis di tempat tertinggi.

"Cuma ya, maksimal maunya masuk empat besar atau tiga besar. Semoga tahun ini Dewa United bisa maksimal, bisa berada di papan atas, dan semoga tahun ini bisa lebih lancar dari biasanya," tutur Ardian.

2. Kedalaman Skuad

Untuk memenuhi target tinggi, manajemen klub serius membenahi kedalaman skuad. Saat ini, komposisi pemain lokal dinilai sudah lebih dari cukup untuk mengarungi musim depan. 

Fokus utama Banten Warriors kini mencari legiun asing untuk mempertebal kekuatan skuad. Selain meracik skuad baru, manajemen juga sedang fokus untuk mendapatkan tanda tangan pelatih top dunia.

 

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