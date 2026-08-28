Shin Tae-yong Tertekan Dewa United Menang 4-0 atas Brisbane Roar?

SHIN Tae-yong tertekan Dewa United menang 4-0 atas Brisbane Roar? Sekadar diketahui, Persija Jakarta akan menghadapi laga uji coba pramusim melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium, Sabtu 29 Agustus 2026 malam WIB.

Laga itu dijadikan momentum Persija Jakarta melakukan launching tim sekaligus perkenalan jersey untuk musim 2026-2027. The Jakmania -sebutan untuk suporter Persija Jakarta- praktis berharap melihat Persija Jakarta asuhan Shin Tae-yong mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Shin Tae-yong saat memimpin sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

1. Dewa United Bantai Brisbane Roar

Berhubung sedang mengunjungi Indonesia, Brisbane Roar tak mau hanya menjalani satu pertandingan. Klub asal Australia itu memutuskan menantang klub Super League lain, Dewa United, di Banten International Stadium pada Kamis 27 Agustus 2026 sore WIB.

Hasilnya, Brisbane Roar kalah 0-4 dari Dewa United! Gol-gol Dewa United dicetak Rafael Struick pada menit kelima, Carlos Lury (35’), Taisei Marukawa (61’) dan Egy Maulana Vikri (83’).

Kemenangan ini terasa luar biasa, mengingat tak mudah bagi klub-klub Indonesia menang atas tim Negeri Kanguru. Hebatnya lagi, kemenangan dicetak dengan selisih empat gol!

Apakah ini tanda Dewa United akan merajai Super League 2026-2027? Peluang itu terbuka, mengingat Dewa United kini dilatih juru taktik yang berpengalaman menjuarai Liga Thailand dan Liga Iran, Osmar Loss.