Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Daftar Susunan Pengurus Baru I.League: Yunus Nusi Jabat Komisaris Utama

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |01:01 WIB
Daftar Susunan Pengurus Baru I.League: Yunus Nusi Jabat Komisaris Utama
Kepengurusan baru ILeague. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Liga Indonesia Baru atau I.League resmi mengumumkan susunan kepengurusan anyar dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa yang berlangsung di Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Perubahan penting dalam rapat tersebut menghasilkan penunjukan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebagai Komisaris Utama I.League yang baru.

Yunus Nusi dipercaya mengisi posisi strategis tersebut guna menggantikan Zainudin Amali yang secara resmi telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjelaskan bahwa perombakan struktur perusahaan ini dilakukan demi memperkuat fungsi pengawasan serta tata kelola internal. Langkah penunjukan Yunus Nusi sendiri langsung ditindaklanjuti usai PSSI menyampaikan nama pengganti resmi untuk mengisi kursi pimpinan dewan komisaris.

"Atas penyampaian Prof Amali, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau, kemudian PSSI menunjuk Yunus Nusi sebagai Komisaris Utama," kata Ferry dalam konferensi pers RUPS I.League, Rabu (26/8/2026).

1. Komposisi Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Baru

Selain mengangkat Yunus Nusi, RUPS juga menetapkan formasi lengkap dewan komisaris yang kini diisi oleh Glenn Sugita sebagai komisaris serta Muhammad Lutfi yang dipercaya menempati posisi Komisaris Independen.

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Okezone)
Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Okezone)

Sementara itu, kursi kepemimpinan di jajaran direksi masih mempercayakan Ferry Paulus sebagai Direktur Utama. Posisi Direktur Bisnis diemban oleh Sadikin Aksa, sedangkan Teddy Tjahjono bertugas sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi.

Perubahan nomenklatur turut terjadi pada Asep Saputra yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan kini dialohkan tugasnya sebagai Direktur Kompetisi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238583/psim_yogyakarta-JDNQ_large.jpg
Tradisi Jelang Musim Baru, Skuad PSIM Yogyakarta Gelar Ziarah ke Makam Raja-Raja Mataram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238638/javlon_guseynov_mengaku_terbuka_untuk_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni-zQqb_large.jpg
Javlon Guseynov Terbuka Dinaturalisasi Jadi WNI, Mau Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238619/ramon_tanque_dikabarkan_bergabung_dengan_persita_tangerang_usai_namanya_tak_masuk_skuad_persib_bandung-eNri_large.jpg
Ramon Tanque Gabung Persita Tangerang Usai Tak Masuk Skuad Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238602/persita_tangerang_mengusung_target_finis_di_papan_atas_klasemen_akhir_super_league_2026_2027-jDnK_large.jpg
Luncurkan Tim dan Jersey Anyar, Persita Tangerang Usung Target Finis Papan Atas Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/27/11/1743305/hasil-piala-liga-inggris-tottenham-pesta-gol-newcastle-menang-tipis-dan-lolos-ke-babak-ketiga-odp.webp
Hasil Piala Liga Inggris: Tottenham Pesta Gol, Newcastle Menang Tipis dan Lolos ke Babak Ketiga
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/05/08/sekretaris_jenderal_pssi_yunus_nusi.jpg
PSSI Restui Persija vs Persib di SUGBK, Persiapan Timnas Indonesia Tetap Aman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement