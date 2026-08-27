Javlon Guseynov Terbuka Dinaturalisasi Jadi WNI, Mau Bela Timnas Indonesia?

Javlon Guseynov mengaku terbuka untuk jalani proses naturalisasi menjadi WNI (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

TANGERANG – Bek Persita Tangerang, Javlon Guseynov, terbuka untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Tapi, ia tidak secara eksplisit mengungkapkan keinginan membela Timnas Indonesia jika sudah berpindah kewarganegaraan.

Guseynov sudah tujuh tahun berkarier di Indonesia, sejak pertama kali memperkuat Borneo FC, pada 2019. Pria berpaspor Uzbekistan itu pun sudah cukup lancar dalam berbahasa Indonesia.

1. Belum Ada Rencana

Sang pemain mengatakan sejauh ini belum ada rencana pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Namun, ia tidak menutup kemungkinan jika peluang itu nantinya memang ada.

"Belum terpikir tentang itu. Tetapi, siapa tahu, bisa jadi," kata Guseynov dalam peluncuran tim Persita Tangerang di Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).

Pemain berusia 35 tahun tersebut mengakui sudah jatuh hati dengan segala hal tentang Indonesia. Jadi, dia sangat nyaman tinggal di Tanah Air.

"Semua hal. Saya suka semua hal di sini. Saya sangat bahagia di Indonesia," tegas mantan pemain Borneo FC itu.