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Manajemen Persija Jakarta Panggil Shin Tae-yong, Bahas Perburuan Pemain Baru!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:56 WIB
Manajemen Persija Jakarta Panggil Shin Tae-yong, Bahas Perburuan Pemain Baru!
Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta berencana segera melakukan pertemuan khusus dengan sang pelatih kepala, Shin Tae-yong. Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, menyampaikan agenda tersebut digelar guna membahas kemungkinan penambahan amunisi dan perekrutan pemain baru bagi skuad Macan Kemayoran.

Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta akan segera merilis atau launching tim di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 29 Agustus 2026. Selain merilis tim, Persija juga akan melakoni laga uji coba melawan klub Australia Brisbane Roar.

Biasanya, klub yang sudah merilis tim tidak akan melanjutkan aktivitas di bursa transfer. Meski demikian, Bambang mengungkapkan bahwa aktivitas transfer Persija bergantung pada keputusan pelatih.

"Begini, seperti kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan skuad dan komposisi tim itu menjadi kewenangan 100 persen dari Coach Shin Tae-yong," kata Bambang kepada awak media, termasuk Okezone di Kantor Persija, Jakarta pada Kamis (27/8/2026).

"Dan itu menjadi komitmen awal kita dengan Coach Shin Tae-yong karena kita juga memberikan target yang cukup tinggi sehingga konsekuensi itu harus diberikan," tambahnya.

Bambang Pamungkas
Bambang Pamungkas

1. Komposisi Skuad Sementara

Melansir situs Transfermarkt, skuad Persija Jakarta saat ini berkekuatan 33 pemain menjelang Super League 2026-2027. Dalam skuad tersebut, sebanyak 11 pemain merupakan penggawa anyar Macan Kemayoran -julukan Persija.

Skuad ini masih belum final meskipun rilis tim tinggal dua hari lagi. Bambang mengungkapkan, manajemen klub segera bertemu Shin untuk membahas kemungkinan mendatangkan pemain anyar.

 

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