Gara-Gara 3 Pemain Barcelona Ini, Lamine Yamal Dilaporkan Tidak Bahagia di Camp Nou

BINTANG muda Barcelona, Lamine Yamal dikabarkan sedang tak bahagia di Camp Nou. Alasannya karena tiga rekan terdekatnya di Blaugrana –julukan Barcelona– dikabarkan akan segera hengkang di bursa transfer musim panas 2026 ini.

Ketiga pemain yang dimaksud adalah Alejandro Balde, Hector Fort, dan Marc Casado. Masa depan ketiganya di Camp Nou kini tengah berada di ujung tanduk seiring derasnya rumor kepindahan di penghujung bursa transfer musim panas ini.

Situasi turut memengaruhi suasana hati sang pemain berusia 19 tahun tersebut. Rumor ini semakin kencang dari momen Lamine Yamal terlihat menunjukkan ekspresi frustrasi di sela-sela kemenangan telak 5-0 atas Elche beberapa waktu lalu.

1. Rumor Hengkangnya Sahabat Lamine Yamal

Alejandro Balde belakangan ini menjadi pusat spekulasi panas setelah dikaitkan dengan ketertarikan serius dari klub Liga Inggris, Manchester United. Bek kiri asal Spanyol tersebut bahkan absen dari skuad Blaugrana dalam laga pembuka liga melawan Elche.

Tidak hanya Balde, dua pemain muda lainnya yakni Hector Fort dan Marc Casado juga dipastikan menyusul jejak keluar dari klub. Casado sempat santer dikabarkan merapat ke Saudi Pro League sebelum akhirnya condong memilih melanjutkan karier ke klub Eropa lain.

Sementara itu, Fort yang musim lalu sempat dipinjamkan ke Elche kini kembali menjadi komoditas transfer panas, dengan Real Sociedad serta Borussia Dortmund dikabarkan siap menampungnya dalam waktu dekat.

Lamine Yamal

2. Penjelasan Pakar Barcelona

Menanggapi gelagat murung dari sang wonderkid, pandit sepak bola Barcelona, Jota Jordi, memberikan penjelasan langsung mengenai alasan di balik kekecewaan yang dirasakan oleh Yamal. Kepergian orang-orang terdekatnya memberikan dampak emosional tersendiri bagi sang penyerang.