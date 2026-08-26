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Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026-2027

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |16:38 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026-2027
Simak jadwal dan link live streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Barcelona akan menjamu Athletic Bilbao dalam lanjutan LaLiga 2026-2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 01.55 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming pertandingannya.  

Pertemuan di Spotify Camp Nou ini menjadi kesempatan bagi Barcelona untuk melanjutkan start positif mereka di musim baru. Barcelona mengawali LaLiga 2026-2027 dengan menempati peringkat kelima dan mengantongi tiga poin dari satu pertandingan.

Elche vs Barcelona di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: La Liga)

Di sisi lain, Athletic Bilbao masih mencari poin pertamanya setelah hasil negatif pada laga pembuka. Dengan kondisi klasemen tersebut, Barcelona datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi, sedangkan Bilbao harus segera bangkit jika ingin memperbaiki posisinya.

Di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona memasuki musim ini dengan ambisi mempertahankan gelar LaLiga. Namun, Barcelona tetap memiliki sejumlah persoalan terkait kondisi pemain.

Gavi dikabarkan mengalami cedera lutut setelah laga melawan Elche. Sedangkan Rodri, rekrutan besar Barcelona pada musim panas ini, berpeluang menjalani debutnya.

 

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