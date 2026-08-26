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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Cambridge United vs Millwall FC di Piala Liga Inggris 2026-2027: Debut, Elkan Baggott Bantu The Lions Menang 1-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |09:12 WIB
Hasil Cambridge United vs Millwall FC di Piala Liga Inggris 2026-2027: Debut, Elkan Baggott Bantu The Lions Menang 1-0!
Aksi Elkan Baggott saat debut bersama Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)
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BINTANG Timnas Indonesia, Elkan Baggott berhasil menjalani debut manis bersama Millwall FC. Bermain sejak menit pertama melawan Cambridge United di putaran kedua Piala Liga Inggris 2026-2027, Elkan tampil luar biasa hingga membantu The Lions –julukan Millwall FC– clean sheet dan menang 1-0 berkat gol Jake Cooper.

Dalam pertandingan yang dihelat di Cledara Abbey Stadium tersebut, pelatih Alex Neil melakukan rotasi masif dengan membuat 10 perubahan dalam susunan pemain utamanya. Cooper menjadi satu-satunya pemain yang dipertahankan dari laga liga akhir pekan lalu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Keputusan rotasi total ini turut memberikan kesempatan berharga bagi sejumlah rekrutan anyar untuk mencatatkan penampilan perdana. Elkan Baggott dan Danny Batth dipercaya tampil sejak menit awal sebagai starter untuk mengawal lini pertahanan Millwall.

The Lions langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick-off babak pertama dibunyikan. Selepas tendangan keras Lyndon Dykes sempat membentur mistar gawang, gempuran bertubi-tubi dilancarkan lini serang tim tamu ke pertahanan tuan rumah.

Tekanan masif tersebut akhirnya membuahkan hasil manis ketika laga baru berjalan 10 menit. Memanfaatkan kemelut di depan gawang usai tendangan Danny Batth juga mengenai mistar, Jake Cooper dengan sigap menyambar bola liar untuk menjebol gawang Cambridge.

Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)
Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)

Babak Kedua

Memasuki paruh kedua pertandingan, Cambridge United mencoba bangkit untuk mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Sederet peluang sempat diciptakan oleh tuan rumah lewat aksi Isaac Heath maupun pemain pengganti Shayne Lavery.

 

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