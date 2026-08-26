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John Herdman Bahagia, Elkan Baggott Dipastikan Debut di Laga Cambridge United vs Millwall FC!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |00:01 WIB
John Herdman Bahagia, Elkan Baggott Dipastikan Debut di Laga Cambridge United vs Millwall FC!
Pemain Millwall FC, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/millwallfc)
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PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, kini berada di ambang kesempatan emas untuk melakoni debut resmi berseragam Millwall FC. Bek jangkung tersebut berpotensi besar diturunkan dalam duel penting menghadapi Cambridge United.

Pertandingan sengit antara Millwall kontra Cambridge United ini merupakan rangkaian agenda ronde kedua ajang Piala Liga Inggris atau EFL Cup 2026-2027 yang dihelat di Abbey Stadium, Cambridge, Inggris, pada Rabu (26/8/2026) pukul 01.45 WIB.

1. Menanti Debut Resmi

Sejauh perjalanan musim ini, Elkan Baggott memang belum pernah mencatatkan penampilan sebagai bagian dari kesebelasan utama Millwall di atas lapangan hijau. Namanya tercatat sempat tiga kali menghiasi bangku cadangan dalam laga resmi klub.

Momen tersebut terjadi saat Millwall menyingkirkan Queens Park Rangers pada ronde pertama EFL Cup, serta dalam dua pertandingan pembuka League Two menghadapi Bristol City dan Norwich City, meski saat itu ia hanya menjadi pemanis bangku cadangan.

Rizky Ridho bersama Elkan Baggott. (Foto: PSSI)
Rizky Ridho bersama Elkan Baggott. (Foto: PSSI)

Kini, peluang terbuka lebar bagi Elkan untuk mencatatkan debut perdananya menyusul rencana sang juru taktik, Alex Neil, yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk melakukan rotasi skuad demi menyiasati keterbatasan materi pemain.

"Kita perlu melakukan rotasi. Skuad kita saat ini sangat kecil, dalam hal siapa yang tersedia," kata Neil dilansir dari South Wark News, Rabu (26/8/2026).

2. Pembuktian Diri

Pernyataan sang pelatih semakin memperkuat sinyal bahwa para pemain pelapis, termasuk Elkan, akan mendapatkan menit bermain yang sangat dinantikan untuk membuktikan kapasitas terbaik mereka di hadapan tim pelatih.

 

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