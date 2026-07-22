Lepas Elkan Baggott, Ipswich Town Resmi Beli Calon Kiper Timnas Indonesia Kayne van Oevelen!

SETELAH melepas Elkan Baggott ke Millwall FC, Ipswich Town masih kepincut dengan pemain berdarah Indonesia. The Tractors -julukan Ipswich Town- resmi menggaet calon kiper Timnas Indonesia, Kayne van Oevelen.

“Klub mengonfirmasi mendatangkan penjaga gawang Kayne van Oevelen. Kiper asal Belanda itu digaet secara permanen dari FC Volendam dan dikontrak selama lima tahun atau hingga 2031,” bunyi pernyataan di laman resmi Ipswich Town, Rabu (22/7/2026).

Kayne van Oevelen resmi gabung Ipswich Town. (Foto: Laman resmi Ipswich Town)

1. Kiper Andalan FC Volendam

Kayne van Oevelen merupakan kiper andalan FC Volendam dalam dua musim terakhir (2024-2025 dan 2025-2026). Di Liga 2 Belanda 2024-2025, Kayne van Oevelen tampil 28 kali dan hanya kemasukan 27 kali, serta mencatatkan 10 clean sheet.

Berkat bantuan kiper bertinggi badan 199 sentimeter itu, FC Volendam keluar sebagai juara Liga 2 Belanda 2024-2025 dan berhak promosi ke Eredivisie 2025-2026. Di Eredivisie 2025-2026, Kayne van Oevelen masih menjadi kiper andalan FC Volendam.

Turun dalam 32 pertandingan, gawang FC Volendam kawalan Kayne van Oevelen kemasukan 53 kali. FC Volendam pun terdegradasi dan akan turun ke Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie 2026-2027.

2. Asal-Usul Darah Indonesia Kayne van Oevelen

Berdasarkan informasi dari @futboll.indonesiaa, Kayne van Oevelen memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Nenek Kayne van Oevelen lahir di Surabaya, Jawa Timur, di zaman Hindia Belanda.