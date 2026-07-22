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Federico Barba Diincar Klub Serie B Hellas Verona Setelah Tinggalkan Persib Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |05:59 WIB
Federico Barba Diincar Klub Serie B Hellas Verona Setelah Tinggalkan Persib Bandung!
Federico Barba diincar Hellas Verona. (Foto: iLeague)
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FEDERICO Barba diincar klub Serie B, Hellas Verona, setelah meninggalkan Persib Bandung. Konfirmasi itu disampaikan jurnalis asal Italia yang biasa membocorkan transfer Persib Bandung dan Persija Jakarta, Lorenzo Lepore.

“Hellas Verona sedang menjalin kontak dengan Federico Barba. Bek tengah asal Italia ini saat ini berstatus agen bebas,” tulis Lorenzo Lepore di akun Instagram-nya, @lorenzooleporee.

Federico Barba diincar Hellas Verona. (Foto: Instagram/@lorenzooleporee)
Federico Barba diincar Hellas Verona. (Foto: Instagram/@lorenzooleporee)

1. Kualitas Tak Berbohong

Kabar ini menunjukkan kualitas taj berbohong. Sekalipun Federico Barba pernah bermain di Liga Indonesia yang menempati peringkat 19 Asia, nyatanya bek 32 tahun ini masih menjadi daya tarik Hellas Verona, klub yang finis di posisi 19 Serie A 2025-2026.

Federico Barba memiliki jejak karier yang gemilang. Ia sempat membela sejumlah klub Liga Italia seperti AS Roma, Empoli, Chievo Verona, Pisa, Benevento hingga Como 1907.

Federico Barba juga sempat berkarier di kasta tertinggi Liga Spanyol bersama Sporting Gijon dan Real Valladolid. Musim lalu, Federico Barba merasakan sensasi berkarier di Indonesia.

Bersama Persib Bandung, ayah satu anak ini sukses besar dengan mencetak lima gol dan dua assist dari 35 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga membantu Persib Bandung juara Super League 2025-2026.

 

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