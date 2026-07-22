Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Juara?

JADWAL siaran langsung Persib Bandung di Piala Presiden 2026 sudah dirilis. Persib Bandung tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 bersama Arema FC, DPMM (Brunei Darussalam) dan Tampines Rovers (Singapura).

Persib Bandung diuntungkan karena seluruh pertandingan Grup A Piala Presiden 2026 digelar di kandang sendiri, yakni Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Bermain di kandang sendiri memperbesar peluang Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih kemenangan demi kemenangan.

Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Igor Tolic Coba Semua Pemain

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic akan mencoba semua pemainnya di Piala Presiden 2026. Selain ingin menjajal seluruh pemain, Igor Tolic paham tidak mungkin menurunkan pemain yang sama ketika harus bermain tiga hari sekali.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (22/7/2026).

"Kami juga tentu ingin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda. Jadi tim nanti akan seimbang. Kami tidak bisa menurunkan tim yang sama untuk bermain setiap tiga hari sekali. Kami bisa saja melakukan itu, mungkin nanti pada bulan September. Tapi, untuk saat ini, kami belum bisa,” lanjut suksesor Bojan Hodak ini.

2. Lawan Arema FC di Laga Perdana

Persib Bandung akan menghadapi Arema FC di laga perdana Piala Presiden 2026. Laga dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat pada Sabtu, 25 Juli 2026 pukul 19.30 WIB.