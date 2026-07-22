Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Juara?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |01:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Juara?
Igor Tolic siap bawa Persib Bandung bersaing di Piala Presiden 2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung di Piala Presiden 2026 sudah dirilis. Persib Bandung tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 bersama Arema FC, DPMM (Brunei Darussalam) dan Tampines Rovers (Singapura).

Persib Bandung diuntungkan karena seluruh pertandingan Grup A Piala Presiden 2026 digelar di kandang sendiri, yakni Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Bermain di kandang sendiri memperbesar peluang Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih kemenangan demi kemenangan.

Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Igor Tolic Coba Semua Pemain

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic akan mencoba semua pemainnya di Piala Presiden 2026. Selain ingin menjajal seluruh pemain, Igor Tolic paham tidak mungkin menurunkan pemain yang sama ketika harus bermain tiga hari sekali.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (22/7/2026).

"Kami juga tentu ingin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda. Jadi tim nanti akan seimbang.  Kami tidak bisa menurunkan tim yang sama untuk bermain setiap tiga hari sekali. Kami bisa saja melakukan itu, mungkin nanti pada bulan September. Tapi, untuk saat ini, kami belum bisa,” lanjut suksesor Bojan Hodak ini.

2. Lawan Arema FC di Laga Perdana

Persib Bandung akan menghadapi Arema FC di laga perdana Piala Presiden 2026. Laga dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat pada Sabtu, 25 Juli 2026 pukul 19.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/49/3229025/igor_tolic_tak_pasang_target_tinggi_untuk_persib_bandung_di_piala_presiden_2026-juxI_large.jpg
Igor Tolic Ungkap Target Persib Bandung di Piala Presiden 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228653/bintang_muda_persib_dan_persija_siap_bersinar_di_piala_presiden_2026-YrBu_large.jpg
Pemain Muda Persija Jakarta dan Persib Bandung Manfaatkan Piala Presiden 2026 untuk Ajang Pembuktian Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228623/ernando_ari-PYNK_large.jpg
Demi Timnas Indonesia, Ernando Ari Siap Menggila Bersama Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228671/ole_romeny-wS5v_large.jpg
Oxford United Absen di Piala Presiden 2026, Erick Thohir Beberkan Alasannya
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/21/11/1730507/legenda-liverpool-kevin-keegan-meninggal-dunia-di-usia-75-tahun-hdb.webp
Legenda Liverpool Kevin Keegan Meninggal Dunia di Usia 75 tahun
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/20/ragnar_oratmangoen_sandy_walsh.jpg
Bocoran 23 Pemain Timnas Indonesia Dipanggil John Herdman untuk Piala AFF 2026: Ada 7 dari Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement