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Pemain Muda Persija Jakarta dan Persib Bandung Manfaatkan Piala Presiden 2026 untuk Ajang Pembuktiin Diri

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |03:01 WIB
Pemain Muda Persija Jakarta dan Persib Bandung Manfaatkan Piala Presiden 2026 untuk Ajang Pembuktiin Diri
Bintang muda Persib dan Persija siap bersinar di Piala Presiden 2026. (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA - Dua talenta muda sepak bola Indonesia, Nazriel Alfaro dan Zahaby Gholy, menyambut antusias bergulirnya turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Ajang edisi kedelapan ini dipandang sebagai kesempatan emas bagi para pesepakbola muda untuk memamerkan magis dan kualitas mereka sebelum genderang kompetisi resmi ditabuh.

Nazriel yang membela panji Persib Bandung serta Gholy yang berseragam Persija Jakarta sama-sama menggantungkan asa untuk meraup menit bermain yang lebih banyak. Keduanya mengakui bahwa kesempatan tampil pada gelaran Super League musim lalu masih sangat terbatas, sehingga turnamen ini wajib dimaksimalkan dengan baik.

"Turnamen ini bisa menjadi tempat untuk bisa menambah menit bermain," kata Nazriel kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (8/7/2026).

Pada kompetisi Super League musim 2025-2026, Nazriel yang baru menginjak usia 18 tahun tercatat baru mengemas tiga penampilan bersama Pangeran Biru. Ia masuk sebagai pemain pengganti kala Persib bersua Madura United, Borneo FC, dan Malut United, dengan akumulasi bermain selama 13 menit.

Di sisi lain, harapan senada juga diapungkan oleh Gholy menjelang sepak mula Piala Presiden 2026. Pemain berbakat yang baru berumur 17 tahun tersebut bahkan sama sekali belum mencicipi caps debut bersama tim senior Macan Kemayoran pada musim lalu.

Sepanjang musim 2025-2026, Gholy lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengasah kemampuan bersama Persija U-20 di pentas Elite Pro Academy (EPA). Bersama tim muda tersebut, ia tampil impresif dengan membukukan 22 penampilan dan menggelontorkan delapan gol.

Zahaby Gholy. (Foto: Instagram/gholyy.z)
Zahaby Gholy. (Foto: Instagram/gholyy.z)

"Ini jauh lebih baik juga buat para pemain muda dan bisa dikasih kesempatan bermain di Piala Presiden ini. Dan tentunya ini juga persiapan buat tim juga," ucap Gholy.

1. Sinyal Dukungan Pemain Senior

Apresiasi terhadap kembalinya turnamen ini juga disuarakan oleh penjaga gawang Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi. Ia menilai turnamen pramusim ini menjadi oase penting bagi perkembangan pemain muda, terlebih setelah adanya penghapusan regulasi wajib memainkan pemain U-23 di kasta tertinggi liga domestik.

 

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