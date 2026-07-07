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Profil Balsa Sekulic, Penyerang Anyar Persib Bandung yang Berstatus Pemain Timnas Montenegro!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |11:14 WIB
Profil Balsa Sekulic, Penyerang Anyar Persib Bandung yang Berstatus Pemain Timnas Montenegro!
Balsa Sekulic resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@_fkiskra_)
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PROFIL Balsa Sekulic, penyerang anyar Persib Bandung yang berstatus pemain Timnas Montenegro akan diulas Okezone. Persib Bandung mengumumkan Balsa Sekulic sebagai rekrutan keenam Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026.

“Wilujeng Sumping, Balsa Sekulic. Balsa Sekulic akan menjadi amunisi untuk memperkuat lini penyerangan Persib dalam perjalanan musim yang baru. Mari berjuang, bertumbuh, dan menorehkan cerita indah bersama Bobotoh,” tulis akun Instagram Persib, @persib.

Balsa Sekulic, penyerang anyar Persib Bandung. (Foto: Laman resmi Persib)
Balsa Sekulic, penyerang anyar Persib Bandung. (Foto: Laman resmi Persib)

1. Perjalanan Karier Balsa Sekulic

Balsa Sekulic memiliki karier panjang di Liga Montenegro. Caps terbanyak Balsa Sekulic tercipta bersama FK Buducnost Podgorica. Dari 100 penampilan, Balsa Sekulic mengemas 21 gol dan lima assist.

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Bicara gol, Balsa Sekulic mencetak gol paling banyak bersama klub Liga 1 Montenegro lain, FK Mornar Bar. Dari 55 pertandingan, penyerang 188 sentimeter ini mengemas 24 gol dan dua assist.

Tak hanya di Eropa, Balsa Sekulic ternyata pernah berkarier di Asia. Penyerang yang biasa mengenakan nomor punggung 9 ini pernah enam bulan membela klub Korea Selatan, Gangwon FC, pada 2022-2023. Dari 18 pertandingan, Balsa Sekulic mengemas dua gol.

Ia tercatat pernah membawa FK Buducnost dua kali juara Liga Montenegro. Penyerang 28 tahun ini juga berstatus top skor Liga 1 Montenegro 2025-2026 dengan 13 gol.

 

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