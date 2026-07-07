Terinspirasi Ronaldo, Luka Menalo Pilih Gunakan Nomor 9 di Persib Bandung!

PEMAIN anyar Persib Bandung Luka Menalo memilih nomor punggung 9 di skuad Maung Bandung. Dalam pengakuan pemain asal Bosnia-Herzegovina tersebut, nomor 9 terinspirasi dari pesepakbola legenda asal Brasil, Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Nomor sembilan di Persib Bandung sudah hampir semusim tidak ada yang mengenakan. Nomor 9 sebelumnya dikenakan Dimas Drajad yang dipinjamkan ke Malut United.

1. Tak Bisa Gunakan Nomor 7 di Persib Bandung

Beckham Putra pemilik nomor 7 di Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)

Luka Menalo sebenarnya ingin mengenakan nomor 7, tetapi sudah milik Beckham Putra. Ia pun memutuskan memilih nomor 9.

"Awalnya saya ingin memakai nomor 7, tapi sudah menjadi milik Beckham dan saya menghormatinya. Saya pilih 9 karena saya sangat mengidolakan R9 (Ronaldo)," kata Luka Menalo, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (7/7/2026).

Pesepakbola 29 tahun itu diikat kontrak dengan durasi satu musim di Persib Bandung. Hanya saja, ia juga mendapatkan opsi perpanjangan satu tahun.