Breaking News: Pratama Arhan Resmi Gabung Persija Jakarta!

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta! (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain asal Jawa Tengah itu diikat dengan kontrak berdurasi tiga tahun!

“Persija resmi memperkuat sektor kiri pertahanan dengan merekrut Pratama Arhan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027,” bunyi keterangan resmi klub, dikutip Senin (6/7/2026).

1. Skuad yang Kompetitif

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Kabar bergabungnya Pratama Arhan ke Persija cukup mengejutkan. Sebab, pesepakbola berusia 24 tahun tersebut santer diberitakan akan berkostum Garudayaksa di Super League 2026-2027.

Kehadiran Arhan menjadi tambahan penting bagi Persija, khususnya di posisi bek kiri. Selain dikenal agresif, memiliki mobilitas tinggi, dan kuat dalam membantu transisi permainan Arhan juga mempunyai senjata khas berupa lemparan ke dalam jarak jauh.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif bergabungnya Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif. Ia menilai profil sang pemain sangat dibutuhkan Macan Kemayoran.

“Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini,” kata Prapanca.

“Kehadirannya akan menambah kedalaman tim, terutama di sisi kiri, sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuad. Hal itu sangat penting agar setiap pemain terus berkembang dan tim memiliki banyak opsi dalam menghadapi padatnya kompetisi,” imbuhnya.