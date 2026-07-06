Bukan Persib Bandung, Osmar Loss Segera Jadi Pelatih Dewa United!

PELATIH asal Brasil, Osmar Loss, dirumorkan menjadi pelatih baru Dewa United. Jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, mengatakan rumor Osmar Loss bergabung ke Persib Bandung tidak benar.

Osmar Loss menjadi komoditas panas di bursa transfer Super League 2025-2026. Pelatih 51 tahun itu dikaitkan dengan klub-klub besar Indonesia, salah satunya Persib Bandung.

Osmar Loss dikaitkan dengan Dewa United

1. Osmar Loss Berstatus Tanpa Klub

Saat ini, Osmar Loss berstatus menganggur setelah berpisah dengan klub Iran, Persepolis FC, pada 30 Juni 2026. Status tanpa klub membuat rumor Osmar Loss bergabung dengan klub Indonesia merebak.

Persib Bandung disebut sebagai klub terdepan yang akan mendapatkan jasa mantan pelatih Buriram United tersbeut. Namun, kabar tersebut dibantah Lorenzo Lepore.

Lepore mengungkapkan, Osmar Loss justru lebih dekat dengan Dewa United. Klub berjuluk Banten Warriors itu baru saja berpisah dengan pelatih asal Belanda, Jan Olde Riekerink.

"Dewa United akan menunjuk Osmar Loss sebagai pelatih kepala baru," tulis Lepore dikutip dari akun Instagram pribadinya @lorenzooleporee, Senin (6/7/2026).