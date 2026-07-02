Igor Tolic Umumkan Jadwal Latihan Perdana Persib Bandung, Tepis Isu Digantikan Osmar Loss?

BANDUNG – Kursi kepelatihan Persib Bandung memanas menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Di tengah isu miring mengenai masa depannya yang dikabarkan bakal digantikan oleh juru taktik asal Brasil, Osmar Loss, pelatih kepala Persib, Igor Tolic, justru bergerak cepat dengan mengumumkan jadwal latihan perdana tim.

Juru taktik asal Kroasia yang ditunjuk menggantikan Bojan Hodak tersebut menegaskan bahwa program persiapan matang Pangeran Biru akan segera dimulai. Tolic menjadwalkan Beckham Putra dan kawan-kawan untuk berkumpul kembali di lapangan hijau pada Selasa, 7 Juli 2026.

"Kami akan memulai pada tanggal 7 Juli," tegas Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (2/7/2026).

Momentum ini sekaligus akan menjadi pembuktian perdana bagi Tolic di hadapan publik Bandung setelah resmi naik takhta sebagai pelatih baru sang juara bertahan.

1. Fokus Tolic Hadapi Jadwal Padat

Tolic mengungkapkan bahwa manajemen dan tim pelatih saat ini tengah berkoordinasi intensif agar masa persiapan pramusim berjalan mulus.

Gaji Igor Tolic (Foto: Dok, Okezone)

"Kami sedang mengupayakan segala hal agar seluruh pemain dapat hadir sejak awal," tambahnya.

Agenda pramusim ini dinilai sangat krusial bagi Persib yang menyandang status juara bertahan dalam tiga musim beruntun. Terlebih lagi, regulasi kompetisi musim baru menuntut kedalaman skuad yang kokoh lantaran Persib harus membagi fokus ke ajang ASEAN Club Championship (ACC) dan AFC Champions League(ACL) Two 2026--2027.

Kehadiran pemain sejak hari pertama diharapkan Tolic mampu mengembalikan kebugaran fisik pemain pascalibur kompetisi. Mantan asisten pelatih ini ingin memastikan stabilitas performa tim tetap terjaga di tengah jadwal kompetisi yang dipastikan akan sangat padat.