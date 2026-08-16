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Ketum The Jakmania: Persija Jakarta Wajib Datangkan Pemain Baru Lagi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |00:05 WIB
Ketum The Jakmania: Persija Jakarta Wajib Datangkan Pemain Baru Lagi!
Muhammad Aditya Putra minta Persija Jakarta segera datangkan pemain baru. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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KETUA Umum The Jakmania -suporter Persija Jakarta, Muhammad Aditya Putra, berharap Persija Jakarta secepatnya mengumumkan pemain baru. Adit -panggilan akrab Muhammad Aditya Putra- ingin pemain baru tersebut cepat klop dengan tim.

Persija Jakarta cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Manajemen skuad berjuluk Macan Kemayoran itu secara total sudah mendatangkan 10 pemain baru untuk melengkapi berbagai posisi.

Muhammad Aditya Putra minta Persija Jakarta segera datangkan pemain anyar. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Muhammad Aditya Putra minta Persija Jakarta segera datangkan pemain anyar. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Sebut saja ada Aqil Savik, Nadeo Argawinata, Denis Kolinger, Pratama Arhan, Victor Dethan, Radovan Pankov, Stjepan Loncar, Kerim Memija, Kwon Chang-hoon, dan Kyohei Yoshino. Namun, kabarnya aktivitas transfer Persija Jakarta tak berhenti sampai di situ.

1. Persija Jakarta Buru Penyerang Kroasia?

Rumor Macan Kemayoran akan mendatangkan pemain baru semakin kuat. Mengutip Transfermarkt, salah satu rumor terkuat adalah Persija Jakarta membuka peluang mendatangkan Marko Dugandzic, striker asal Kroasia yang kini berstatus tanpa klub.

Adit ikut antusias melihat aktivitas transfer klub kesayangannya. Ketua Umum The Jakmania periode 2026-2029 itu berharap, Persija Jakarta segera mengumumkan pemain baru kendati sedang mengadakan pemusatan latihan di Thailand.

"Oke, yang kemarin juga udah gue sampaikan ke Pak Panca (Presiden Persija, Mohamad Prapanca) Gue berharap banget, pengen banget ya kalau memang ada pemain baru, ya seharusnya sih dari komunikasi dengan gue dari manajemen, akan ada pemain baru dan sudah harus sampai ketika TC tersebut gitu," ungkap Adit kepada awak media, termasuk Okezone di Sekretariat The Jakmania, Jakarta.

 

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