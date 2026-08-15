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Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Penang FC: Juara Piala Presiden 2026 Menang Lagi?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |11:34 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Penang FC: Juara Piala Presiden 2026 Menang Lagi?
Persebaya Surabaya saat juara Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
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JADWAL siaran langsung Persebaya Surabaya vs Penang FC sudah dirilis, Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (15/8/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Persebaya Surabaya Tampil Impresif di Laga Uji Coba

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- sudah memainkan enam laga pramusim. Terbaru, skuad asuhan Bernardo Tavares menjadi juara turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2026 setelah menang adu penalti atas Persib Bandung di final pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026. (Foto: Persebaya.id)
Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026. (Foto: Persebaya.id)

Pemain Persebaya Surabaya Risto Mitrevski mengatakan timnya terus memaksimalkan waktu persiapan sebaik mungkin. Karena itu, Persebaya Surabaya serius saat berhadapan dengan Penang FC.

“Pertandingan besok (hari ini) sama pentingnya seperti pertandingan lainnya. Kami harus menjalaninya dengan serius. Siapa pun yang bermain, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, harus memberikan kemampuan maksimal,” kata Risto, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Sabtu (15/8/2026).

Pemain berposisi gelandang mengatakan timnya tidak berpuas diri dengan keluar sebagai juara Piala Presiden 2026. Sebab, gelar juara merupakan target Persebaya Surabaya di musim 2026-2027.

Persebaya sejauh ini telah menjalani enam pertandingan pramusim, satu laga berlangsung menghadapi PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo. Sementara itu, lima laga lain tersaji di Piala Presiden 2026.

 

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