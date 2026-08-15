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Digembleng Keras Shin Tae-yong di Persija Jakarta, Stjepan Loncar: Saya Menikmatinya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |00:09 WIB
Digembleng Keras Shin Tae-yong di Persija Jakarta, Stjepan Loncar: Saya Menikmatinya
Stjepan Loncar tidak merasa gentar dengan gemblengan keras ala Shin Tae-yong di Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
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PEMAIN anyar Persija Jakarta, Stjepan Loncar, tidak masalah mendapat gemblengan keras dari pelatih Shin Tae-yong. Ia malah menikmati hal tersebut!

Persija tengah mengadakan pemusatan latihan (TC) di Thailand. Skuad Macan Kemayoran sedang berlatih di Neger Gajah Putih mulai dari 10 Agustus hingga 23 Agustus 2026.

1. Digeber 2 Latihan

Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

Shin memfokuskan anak asuhnya untuk meningkatkan kemampuan dan kondisi fisik. Selain itu, pematangan taktik juga menjadi menu latihan utama para pemain Persija.

Belum genap sepekan di Thailand, Loncar mengakui metode latihan ala STY sangatlah keras. Namun, penyerang berusia 29 tahun itu mewajarkan hal tersebut demi kebaikan tim. Loncar bahkan menikmati setiap sesi latihan yang ada.

"Latihan di Thailand ini sangat keras. Sebab, kami ada dua sesi latihan. Pagi hari latihan di gym, dan sekarang latihan yang bagus dengan sprint, penguasaan bola, dan beberapa skema polygon. Jadi sangat berat," kata Loncar dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (15/8/2026).

"Kami masih dalam tahap persiapan, jadi memang harus keras. Jadi, saya menikmatinya, tapi sekarang saya sangat lelah,” tambah pemain asal Bosnia & Herzegovina tersebut.

 

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