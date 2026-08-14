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Tijjani Reijnders Gabung Klub Arab Saudi, AC Milan Kecipratan Dana Segar Rp288 Miliar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |14:37 WIB
Tijjani Reijnders Gabung Klub Arab Saudi, AC Milan Kecipratan Dana Segar Rp288 Miliar
Bergabungnya Tijjani Reijnders ke klub Arab Saudi bakal menguntungkan buat AC Milan (Foto: Instagram/@tijjanireijnders)
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HENGKANGNYA Tijjani Reijnders dari Manchester City ke Al Qadsiyah bisa membuat AC Milan kecipratan dana segar. Tidak tanggung-tanggung, angkanya mencapai belasan juta Euro!

Reijnders selangkah lagi bergabung dengan Al Qadsiyah di bursa transfer musim panas 2026. Klub asal Arab Saudi itu telah sepakat dengan Man City terkait banderol sang pemain.

1. Dijual 61 Juta Euro

Tijjani Reijnders

Kakak dari Eliano Reijnders itu disebut akan dilego dengan nominal 61 juta Euro (setara Rp1,26 triliun)! Kabar tersebut diungkap oleh Fabrizio Romano.

“Tijjani Reijnders menerima tawaran Al Qadsiyah dan semua pihak sudah mencapai kesepakatan verbal. Man City setuju untuk menerima 61 juta Euro,” tulis Romano di akun X @FabrizioRomano, Jumat (14/8/2026).

Yang menarik, angka itu lebih besar dari nominal yang dikeluarkan Man City saat menggaet Reijnders dari AC Milan. Musim lalu, mereka mengangkut pemain berdarah Ambon itu dengan mahar 55 juta Euro (setara Rp1,13 triliun).

Man City tertarik memboyongnya dari Kota Milan karena catatan 19 gol dan 9 assist dalam 104 penampilan untuk Rossoneri plus jadi andalan di lini tengah. Tapi, Reijnders gagal bersinar bareng The Citizens.

 

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