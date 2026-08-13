David da Silva Tinggalkan Java United, Persib Bandung Siap Tampung?

DAVID da Silva resmi meninggalkan Java United pada bursa transfer musim panas 2026. Penyerang 36 tahun itu memilih meninggalkan klub yang dulunya bernama Malut United tersebut.

“Terima kasih @malutunitedfc dan Ternate. Saya bersyukur menjadi bagian dari sejarah ini,” tulis David da Silva di akun Instagram-nya, @davidasilva14.

David da Silva meninggalkan Java United. (Foto: Instagram/@davidasilva14)

1. Mesin Gol Java United

David da Silva didatangkan Java United dari Persib Bandung dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. Di musim pertama membela Java United, penyerang asal Brasil itu langsung menjadi mesin gol klub.

Bahkan mantan penyerang Persebaya Surabaya itu menyandang prediksi sebagai top skor Super League 2025-2026 dengan 23 gol! Ia unggul tiga bola atas Mariano Peralta di posisi dua.

2. Persib Bandung Siap Tampung?

Kabar Kepindahan David da Silva dari Java United menarik perhatian suporter Persib Bandung, Bobotoh. Banyak dari mereka meminta David da Silva kembali berseragam Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

“Kembali ke Persib,” tulis akun @m.rudiyansyah yang mengomentari video perpisahan David da Silva dengan Java United.

“Mending dia (David da Silva) daripada si Ramon,” sambung akun @_fikrikurnia.

“Kembali ke kota juara, @davidasilva14,” harap akun @yunus_krismawanto.