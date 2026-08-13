Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

David da Silva Tinggalkan Java United, Persib Bandung Siap Tampung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |17:56 WIB
David da Silva Tinggalkan Java United, Persib Bandung Siap Tampung?
David da Silva resmi meninggalkan Java United. (Foto: Instagram/@davidasilva14)
A
A
A

DAVID da Silva resmi meninggalkan Java United pada bursa transfer musim panas 2026. Penyerang 36 tahun itu memilih meninggalkan klub yang dulunya bernama Malut United tersebut.

“Terima kasih @malutunitedfc dan Ternate. Saya bersyukur menjadi bagian dari sejarah ini,” tulis David da Silva di akun Instagram-nya, @davidasilva14.

David da Silva meninggalkan Java United. (Foto: Instagram/@davidasilva14)
David da Silva meninggalkan Java United. (Foto: Instagram/@davidasilva14)

1. Mesin Gol Java United

David da Silva didatangkan Java United dari Persib Bandung dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. Di musim pertama membela Java United, penyerang asal Brasil itu langsung menjadi mesin gol klub.

Bahkan mantan penyerang Persebaya Surabaya itu menyandang prediksi sebagai top skor Super League 2025-2026 dengan 23 gol! Ia unggul tiga bola atas Mariano Peralta di posisi dua.

2. Persib Bandung Siap Tampung?

Kabar Kepindahan David da Silva dari Java United menarik perhatian suporter Persib Bandung, Bobotoh. Banyak dari mereka meminta David da Silva kembali berseragam Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

“Kembali ke Persib,” tulis akun @m.rudiyansyah yang mengomentari video perpisahan David da Silva dengan Java United.

“Mending dia (David da Silva) daripada si Ramon,” sambung akun @_fikrikurnia.

“Kembali ke kota juara, @davidasilva14,” harap akun @yunus_krismawanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/51/3235864/bradley_barcola_segera_gabung_liverpool_bradleydls-WM72_large.jpg
Bos PSG Jawab Rumor Bradley Barcola Gabung Liverpool pada Musim Panas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/45/3235860/enzo_fernandez_masuk_radar_manchester_city_chelseafc-WSpP_large.jpg
Chelsea Beri Deadline ke Manchester City untuk Tebus Enzo Fernandez: Dibanderol Rp2,89 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/49/3235822/ben_voll_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_bengk1-I9hT_large.jpg
Persib Bandung Disebut Incar Kiper Jerman Ben Voll Berharga Rp10 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/51/3235592/kontrak_paul_pogba_diputus_as_monaco_paulpogba-1qXA_large.jpg
Kontrak Paul Pogba Diputus AS Monaco, Persib Bandung hingga Persija Jakarta Siap Tampung?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/13/11/1738417/ayah-lionel-messi-meninggal-dunia-cristiano-ronaldo-ikut-berduka-cbb.webp
Ayah Lionel Messi Meninggal Dunia, Cristiano Ronaldo Ikut Berduka
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/18/gelandang_persib_bandung_marc_klok.jpg
Marc Klok Kembali ke Persib Bandung, Bawa Misi Besar Jelang Hadapi 4 Kompetisi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement