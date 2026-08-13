Persib Bandung Disebut Incar Kiper Jerman Ben Voll Berharga Rp10 Miliar!

PERSIB Bandung disebut mengincar kiper asal Jerman, Ben Voll, pada bursa transfer musim panas 2026. Berdasarkan informasi dari @infobolaindonesia02, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- ingin menguatkan sektor penjaga gawang, caranya dengan mendatangkan kiper berkualitas.

“Persib Bandung dikabarkan tengah membidik kiper jangkung asal Jerman, Ben Alexander Voll, dengan tinggi 195 cm yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Jerman FC St. Pauli,” tulis @infobolaindonesia02.

Persib Bandung dikabarkan incar Ben Voll. (Foto: Instagram/@infobolaindonesia02)





“Apabila transfer ini terealisasi, pengalaman Voll di sepakbola Jerman, termasuk di level Bundesliga, diharapkan dapat memperkuat sektor penjaga gawang sekaligus menambah kedalaman skuad Persib dalam menghadapi Liga dan kompetisi Asia musim depan,” lanjut @infobolaindonesia02.

1. Profil Ben Voll

Ben Voll merupakan kiper kelahiran Bergisch Gladbach, Jerman pada 9 Desember 2000. Berusia 25 tahun, Ben Voll memiliki pengalaman mentas di kasta teratas sepakbola Jerman, Bundesliga.

Ben Voll memiliki dua caps di Bundesliga dan juga kemasukan dua kali. Ia mencatatkan dua caps itu bersama klubnya saat ini, St Pauli, yang baru terdegradasi ke Liga 2 Jerman 2026-2027.

Meski begitu, caps terbanyak Ben Voll bukan tersaji di Bundesliga. Ia mencatatkan satu penampilan di Liga 2 Jerman 2026-20287 bersama St Pauli musim ini.