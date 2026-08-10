Marko Dugandzic, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan Gabung Persija Jakarta?

MARKO Dugandzic, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan gabung Persija Jakarta? Akun Instagram yang biasa membahas perumoran transfer pemain, @fabrizioasia_, mengabarkan tiga pemain di atas segera gabung skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

“Ikut meramaikan! Posting bukan sembarang posting. Semoga info yang saya terima valid,” tulis @fabrizioasia_, sembari menampilkan foto Marko Dugandzic, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan.

Persija Jakarta dikabarkan rekrut 3 pemain tambahan. (Foto: Instagram/@fabrizioasia_)

1. Persija Jakarta Datangkan 3 Pemain Tambahan

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengatakan timnya segera mendatangkan tiga pemain baru tambahan. Konfirmasi ini disampaikan Shin Tae-yong saat menghadiri kerjasama antara Persija Jakarta dan Bank Jakarta pada Minggu 8 Agustus 2026.

"Nanti juga akan ada tambahan, ya 2 sampai 3 pemain baru," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone, Minggu 8 Agustus 2026.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengaku belum mendapat info Marselino Ferdinan gabung Persija Jakarta. Ia hanya mengatakan sampai kemarin, Shin Tae-yong sudah cukup puas dengan pemain-pemain lokal yang dimiliki.

"Saya belum tahu juga (soal Marselino ke Persija). Karena sampai hari ini, sampai per tadi kita ngobrol, coach belum kasih tahu nama-namanya," kata Mohamad Prapanca kepada awak media termasuk Okezone, Minggu 9 Agustus 2026.

"Sampai hari ini Coach sudah cukup puas (dengan pemain lokal). Sampai hari ini ya, Coach sudah cukup puas sama semua materi pemain lokal gitu," lanjut Mohamad Prapanca.