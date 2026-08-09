Rumor Marselino Ferdinan Kian Gencar Merapat ke Persija Jakarta, Mohamad Prapanca Buka Suara

JAKARTA – Nama penggawa Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, mendadak kian santer dihubungkan dengan Persija Jakarta jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Menanggapi rumor panas yang beredar di publik sepak bola Tanah Air tersebut, Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, memilih merespons dengan santai.

Pemain jebolan Persebaya Surabaya itu diketahui tidak memperpanjang masa baktinya dan absen dari daftar pendaftaran skuad Oxford United untuk musim 2026-2027, meski klub kasta kedua Liga Inggris tersebut sempat menyodorkan draf perpanjangan kontrak.

1. Jawaban soal Rumor Marselino

Isu kepindahan ini kian mencuat setelah pelatih anyar Persija, Shin Tae-yong, membocorkan rencana kedatangan tiga amunisi baru ke Skuad Macan Kemayoran. Tak ayal, para pewarta langsung menanyakan potensi Marselino Ferdinan menjadi salah satu dari nama tersebut kepada Prapanca.

"Saya belum tahu juga. Karena sampai hari ini, sampai per tadi kita ngobrol, coach itu belum kasih tahu nama-namanya," kata Prapanca di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Marselino Ferdinan bersama Shayne Pattynama di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Lebih jauh, pria berkacamata tersebut membeberkan bahwa Shin Tae-yong sejauh ini memberikan sinyal positif terhadap jajaran pemain lokal yang dimiliki tim saat ini, terutama berkaca dari performa yang ditunjukkan pada ajang Piala Presiden 2026.