Persija Jakarta Konfirmasi Gagal Datangkan Bek Timnas Indonesia Justin Hubner, Ditolak Fortuna Sittard?

JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, akhirnya buka suara terkait rumor transfer yang mengaitkan timnya dengan bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Prapanca membenarkan manajemen Macan Kemayoran memang sempat melakukan pendekatan awal untuk memboyong sang pemain pada bursa transfer musim 2026-2027.

Meski demikian, rumor kepindahan tersebut dipastikan tertutup. Justin Hubner sendiri secara tegas telah menolak pinangan Skuad Macan Kemayoran lantaran masih berhasrat melanjutkan kariernya di Eropa bersama klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, yang mengikatnya hingga 2028.

1. Ingin Datangkan Justin Hubner

Prapanca menjelaskan bahwa nama Justin Hubner sempat masuk ke dalam daftar belanja pemain demi memperkuat lini pertahanan Persija. Atas dasar itulah, pihak manajemen mencoba membuka celah komunikasi dengan pihak pemain maupun klub pemiliknya.

"Ada (pendekatan). Mungkin belum final gitu, belum final," kata Prapanca di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)

2. Fortuna Sittard Tolak Penawaran Bernilai Fantastis

Langkah Persija membidik bek berusia 22 tahun tersebut rupanya tak main-main. Menurut laporan dari akun X pengamat Fortuna Sittard, @FortunaSCentral, kubu Macan Kemayoran bahkan sempat menyodorkan nilai transfer fantastis demi menggoda klub asal Belanda tersebut.

“Fortuna Sittard telah menolak tawaran bernilai jutaan euro dari Persija Jakarta,” cuit laporan akun X @FortunaSCentral.