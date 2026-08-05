Dewa United Resmi Datangkan Winger asal Brasil, Carlos Iury

TANGERANG – Pada bursa transfer Super League 2026-2027, Dewa United kembali mengumumkan kehadiran pemain baru. Klub berjuluk Banten Warriors tersebut resmi mengamankan jasa penyerang sayap asal Brasil, Carlos Iury, untuk memperkuat daya gedor lini depan mereka.

Carlos Iury direkrut setelah menunjukkan performa konsisten bersama klub Liga Thailand, Chiangrai United. Selama memperkuat klub tersebut, pemain asal Brasil itu mencatatkan 11 gol dan 12 assist dari 50 penampilan di berbagai ajang.

1. Alasan Kepindahan

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Dewa United memboyong Carlos ke Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat menambah variasi serangan dalam skema permainan yang disiapkan pelatih Osmar Loss.

Carlos mengaku tidak ragu menerima tawaran Dewa United karena melihat peluang besar untuk berkembang di kompetisi Indonesia. Menurutnya, Super League memiliki tingkat persaingan yang mampu mendukung perkembangan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Carlos Iury. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)

"Saya menyukai tantangan baru, dan Dewa United menyajikannya untuk saya. Selain itu, Liga Indonesia adalah kompetisi yang sangat kompetitif. Hal yang bagus untuk perkembangan karir saya," ujar Carlos dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (5/8/2026).

Pemain berusia 25 tahun itu juga datang dengan ambisi besar bersama klub barunya. Carlos menegaskan target utamanya adalah membantu Dewa United meraih gelar juara pada musim 2026-2027.

"Tujuan saya sangat besar. Datang ke negara baru, saya ingin meraih gelar juara dan membuat para suporter Dewa United tersenyum bahagia di akhir musim nanti," tegas Carlos.