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Treble Winner Bareng Buriram United, Osmar Loss Bidik Trofi Bersama Dewa United!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |00:05 WIB
Treble Winner Bareng Buriram United, Osmar Loss Bidik Trofi Bersama Dewa United!
Osmar Loss ingin hadirkan trofi bagi Dewa United. (Foto: iLeague)
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DEWA United FC resmi memulai persiapan menghadapi musim 2026-2027 bersama pelatih anyar, Osmar Loss. Juru taktik asal Brasil itu mengaku antusias menjalani pengalaman pertamanya di sepakbola Indonesia sekaligus membawa ambisi besar mengangkat prestasi Banten Warriors -julukan Dewa United.

1. Pelajari Kompetisi Sepakbola di Indonesia

Osmar Loss menyambut tantangan baru tersebut dengan penuh semangat. Menurutnya, memahami karakter kompetisi Indonesia menjadi langkah awal yang penting sebelum membawa Dewa United bersaing di papan atas.

Osmar Loss pernah raih treble winner bersama Dewa United
Osmar Loss pernah raih treble winner bersama Dewa United

"Saya sangat senang dan memiliki ekspektasi yang sangat besar untuk musim ini. Ini adalah negara baru dan kompetisi baru bagi saya. Kita harus bisa memahami dengan cepat bagaimana segala sesuatunya bekerja di sini agar bisa mengambil langkah penting dalam membawa klub ini menjadi lebih besar," kata Osmar Loss, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League).

Meski baru memulai kiprahnya di Indonesia, Osmar Loss memilih untuk tidak langsung mengambil kesimpulan mengenai kualitas kompetisi. Ia ingin membangun penilaiannya sendiri setelah merasakan atmosfer persaingan secara langsung.

Pelatih yang membawa Buriram United meraih treble winner pada 2024-2025 itu mengakui telah menerima banyak informasi mengenai ketatnya persaingan Super League musim depan. Namun, ia menilai pengalaman di lapangan akan menjadi ukuran yang paling akurat.

"Ketika Anda mendengar sudut pandang dari orang lain, itu adalah pandangan mereka. Saya ingin membentuk sudut pandang saya sendiri mengenai liga dan kompetisi ini," ungkap Osmar Loss.

 

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