Persija Jakarta Kalah 0-1, Shin Tae-yong: Selamat Persebaya Surabaya!

PERSIJA Jakarta menelan kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya di matchday pertama Grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu 26 Juli 2026 malam WIB. Meski kecewa, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong tetap memberi ucapan selamat kepada Bajul Ijo -sapaan akrab Persebaya Surabaya- yang memenangkan pertandingan.

1. Janji Naikkan Kualitas Persija Jakarta

Shin Tae-yong mengatakan hasil ini tidak sesuai ekspektasi. Namun, ia berjanji akan memperbaiki skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sebelum Super League 2026-2027 bergulir.

Persebaya menang 1-0 atas Persija di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

“Wajar jika ada kekurangan. Tapi, saya percaya ke depannya tim ini akan bermain lebih baik lagi dan menunjukkan performa yang semakin meningkat," kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui komunikasi antarpemain akan menjadi fokus perbaikan. Hal itu berkacamata dari gol bunuh diri Persija Jakarta yang dicetak Radovan Pankov pada menit ke-63.

"Mengenai gol bunuh diri, itu adalah bentuk salah komunikasi antara kiper dan pemain belakang. Tentu ke depannya hal seperti itu tidak boleh terulang lagi,” tegas ayah dua anak ini.

2. Beri Ucapan Selamat ke Persebaya Surabaya

Shin Tae-yong menegaskan hasil ini tidak mencerminkan kekuatan terbaik timnya. Ia optimistis anak didiknya akan terus berkembang hingga mencapai level permainan terbaik.