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Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, Shin Tae-yong Soroti 2 Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |11:36 WIB
Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, Shin Tae-yong Soroti 2 Gol
Persija Jakarta kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)
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SURABAYA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyoroti dua gol yang tercipta di laga kontra Persebaya Surabaya pada Piala Presiden 2026. Ia mengaku tidak risau dengan kekalahan tersebut.

Duel Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu 26 Juli 2026 malam WIB. Gol tunggal Bajul Ijo tercipta di menit ke-64.

1. Miskomunikasi

Radovan Vankov (Foto: Persija Jakarta)

Upaya bek Persija Radovan Vankov mengirim umpan ke belakang malah berujung gol bunuh diri. Sebab, kiper Aqil Savik tidak berada dalam posisi yang seharusnya.

Ditanya soal gol itu, Shin mengaku mungkin ada miskomunikasi antara Vankov dengan Aqil. Ia juga tidak menyalahkan sang bek dan malah memberi semangat.

"Oh ya, tadi ada gol bunuh diri, ya mungkin ada salah komunikasi antara Aqil Savik dan Vankov," kata Shin dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip Senin (27/7/2026).

"Ya, ke depannya tidak boleh lagi terjadi kesalahan seperti ini, dan yang ingin disampaikan kepada Vankov, ya tidak perlu kecil hati, tetap semangat. Pasti kami bisa lebih baik lagi," imbuh pria asal Korea Selatan itu.

 

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