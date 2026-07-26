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Balsa Sekulic Senang Persib Menang atas Arema, tapi Sedih Tak Cetak Gol

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |22:03 WIB
Balsa Sekulic Senang Persib Menang atas Arema, tapi Sedih Tak Cetak Gol
Balsa Sekulic Senang Persib Menang atas Arema, tapi Sedih Tak Cetak Gol (Dok Persib)
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JAKARTA - Penyerang baru Persib Bandung, Balsa Sekulic, akhirnya debut bersama klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Ia tampil membela Persib Bandung saat melawan Arema FC dalam pertandingan Grup A Piala Presiden 2026, Sabtu (25/7/2026). 

1. Senang Persib Menang

Penyerang asal Montenegro itu bahagia karena timnya berhasil menundukkan Arema FC 1-0. Namun,  ia mengaku kecewa karena gagal memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol pertamanya bersama Pangeran Biru.

Namun, Sekulic yang tampil sebagai starter menilai, kemenangan tim merupakan hal terpenting. Meski sebagai seorang penyerang, ia tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah gagal mengonversi peluang menjadi gol.

"Agak sedih karena saya tidak mencetak gol padahal mendapat satu peluang. Namun, saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim karena mereka bermain sangat baik. Saya akan berusaha memperbaiki diri dan mencoba mencetak gol pada pertandingan berikutnya," kata Sekulic, melansir laman Persib, Minggu (26/7/2026).

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/aremafc)
Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/aremafc)

Striker yang menjalani laga kompetitif pertamanya bersama Persib itu memilih melihat sisi positif dari penampilannya. Menurutnya, kemenangan menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027. 

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Persib yang tampil disiplin dan bekerja keras sepanjang pertandingan hingga mampu mengamankan kemenangan atas Arema FC.

Selain itu, Sekulic mengaku sangat terkesan dengan atmosfer yang diciptakan Bobotoh di Stadion Si Jalak Harupat. Dukungan tanpa henti dari tribun memberikan energi tambahan baginya selama berada di lapangan. Bahkan, ia merasa tersentuh karena mengetahui ada pendukung yang datang langsung dari Montenegro untuk memberikan dukungan.

"Terima kasih banyak untuk para pendukung, mereka sangat luar biasa. Sungguh menyenangkan melihat dukungan ini, terutama untuk suporter yang datang dari Montenegro," ucapnya.

 

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