Pelatih Persebaya Beberkan Kondisi Timnya Jelang Hadapi Persija di Piala Presiden 2026

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkap kondisi tim jelang menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Tavares mengakui kondisi timnya masih belum ideal, tetapi siap memberikan yang terbaik.

1. Persebaya vs Persija

Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Persija Jakarta di laga pertama Grup B Piala Presiden 2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (26/7/2026).

Selain Persija, pasukan Bernardo Tavares nantinya menghadapi PSMS Medan dan klub Thailand Port FC. Keempat tim tersebut akan berebut tiket semifinal Piala Presiden 2026.

Tavares mengatakan Piala Presiden 2026 adalah turnamen penting untuk mengasah kemampuan sebelum berjuang di musim depan. Namun, pelatih asal Portugal itu memilih realistis mengingat tim masih dalam tahap pembentukan.

Bernardo Tavares (Persebayaid)

"Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tetapi, kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan. Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya," kata Tavares dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Sabtu (25/7/2026).

Tavares pun mengungkapkan persiapan timnya cukup singkat menjelang bersua dengan Persija Jakarta. Akan tetapi, eks pelatih PSM Makassar itu telah mempunyai rencana demi merebut poin penuh di laga perdana.

"Kami baru memasuki fase pramusim. Waktu persiapan masih sangat singkat. Fokus kami bukan hanya meningkatkan kondisi fisik pemain, tetapi juga mulai menerapkan prinsip-prinsip taktik yang akan digunakan sepanjang musim. Semua aspek harus berkembang secara bersamaan," jelas Tavares.