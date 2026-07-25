Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026 Malam Ini: Maung Bandung Berjaya?

JAKARTA - Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026 digelar malam ini. Pada laga perdana Piala Presiden 2026, mampukah Maung Bandung berjaya?

1. Piala Presiden 2026

Piala Presiden 2026 merupakan turnamen pramusim. Turnamen tersebut mulai digelar hari ini, Sabtu (25/7/2026).

Turnamen tersebut diikuti 8 tim yang terbagi ke dalam 2 grup. Rinciannya, 5 tim berasal dari Indonesia dan 3 tim lainnya berasal dari luar negeri.

Kelima tim Indonesia yang berlaga di Piala Presiden 2026 adalah Persib Bandung, Arema FC, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta dan PSMS Medan.

Sementara ketiga tim undangan berasal dari Asia Tenggara. Ketiga tersebut adalah DPMM FC (Brunei Darussalam), Tampines Rovers (Singapura) dan Port FC (Thailand).

2. Persib vs Arema

Pada malam ini, Persib Bandung akan melawan Arema FC.

Pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan, timnya akan tampil tanpa sejumlah pemain ketika melakoni laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC.

Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persib dipastikan tanpa Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, dan Marc Klok di Piala Presiden 2026 karena tengah mengikuti pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia di Piala AFF 2026.

Namun, Tolic memastikan, Persib sudah mempersiapkan tim dengan baik. "Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Tolic saat konferensi pers, melansir laman Persib.

Selain para pemain yang membela Timnas Indonesia tersebut, rekrutan teranyar Pangeran Biru, Mariano Peralta pun dipastikan belum bisa tampil pada laga esok malam. Tolic menjelaskan, Peralta belum menjalani sesi latihan dan persiapan bersama klub.

"Kami masih menantikan kedatangannya (Mariano Peralta). Ketika dia sudah datang, kita akan lihat situasinya. Mungkin dia baru bisa main di pertandingan selanjutnya tapi tidak untuk pertandingan pertama," ujarnya.