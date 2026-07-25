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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |04:01 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026
Persib Bandung siap lawan Arema FC di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG – Laga pembuka fase Grup A Piala Presiden 2026 akan menyajikan duel sengit antara Persib Bandung vs Arema FC. Pertandingan bertajuk big match tersebut bakal berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Sabtu (25/7/2026) mulai pukul 19.30 WIB.

Ajang pramusim ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Persib untuk mematangkan kestabilan tim. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut terus mematangkan persiapan demi memetik poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri.

Grup A sendiri dihuni oleh empat kontestan kuat. Selain Persib dan Arema FC, dua tim mancanegara yakni DPMM FC (Brunei Darussalam) serta Tampines Rovers (Singapura) turut meramaikan persaingan hingga 6 Agustus mendatang.

1. Target Persib di Musim Baru

Gelandang Persib asal Brasil, Rosembergne da Silva atau yang akrab disapa Berguinho, menegaskan kesiapan seluruh pemain untuk memberikan performa terbaik. Ia mengakui latihan pekan awal terasa cukup berat setelah kembali dari masa libur kompetisi bersama keluarga.

Meski demikian, pemain berpaspor Brasil itu kini sudah memfokuskan pikiran sepenuhnya untuk meningkatkan kondisi fisik dan permainan. Para pemain Persib terus meningkatkan intensitas porsi latihan agar tampil makin membaik dari hari ke hari.

Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Turnamen Piala Presiden menjadi ajang pemanasan krusial sebelum Persib mengarungi jadwal padat musim 2026-2027. Pada musim mendatang, Maung Bandung bakal berlaga di empat kompetisi sekaligus, yakni Super League, Piala Indonesia, Shopee Cup ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League Two.

"Kami dari hari ke hari semakin membaik, menambah intensifkan porsi latihan agar bisa tampil baik di Piala Presiden dan hasilnya berlanjut di kompetisi-kompetisi lainnya," ujar Berguinho dilansir dari laman resmi klub, dikutip Sabtu (24/7/2026).

 

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