Shin Tae-yong: Persija Jakarta Turunkan Pemain Muda di Piala Presiden 2026, Fokus TC di Thailand!

PERSIJA Jakarta dipastikan tidak akan menurunkan skuad utama untuk turnamen Piala Presiden 2026. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengatakan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan menurunkan tim muda dalam turnamen pramusim tersebut.

1. Persija Jakarta TC di Thailand

Keputusan itu diambil karena tim utama Persija Jakarta telah memiliki agenda pemusatan latihan (TC) di Thailand. Program itu menjadi bagian dari persiapan skuad Macan Kemayoran jelang mengarungi Super League 2026-2027.

Shin Tae-yong pastikan Persija Jakarta fokus TC di Thailand. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Shin Tae-yong menjelaskan seluruh pemain tim utama akan bertolak ke Thailand pada akhir Juli 2026. Sebab, jadwal bersamaan dengan Piala Presiden 2026 sehingga Persija tidak akan menurunkan skuad utama.

"Untuk Piala Presiden, karena kita pergi latihan ke luar negeri di Thailand dari tanggal 27 Juli sampai 16 Agustus," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Jumat (17/7/2026).

"Anggota tim utama kami tidak bisa berpartisipasi (di Piala Presiden 2026) dan itu (pemusatan latihan di Thailand) adalah jadwal yang sudah keluar sejak lama sejak saya memutuskan untuk menjabat di sini," sambung Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong menambahkan, Persija Jakarta kemungkinan besar akan menurunkan kombinasi tim yang terdiri dari pemain muda. Namun, mantan pelatih Timnas Indonesia itu tak mengungkap secara detail seperti apa tim tersebut.

"Teman-teman U-20 kita mungkin akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang," tutur Shin Tae-yong.