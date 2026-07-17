8 Pemain Baru Ikut Serta, Shin Tae-yong Geber Sesi Latihan Persija Jakarta!

PERSIJA Jakarta kembali menggelar latihan untuk memanaskan mesin menjelang gelaran Super League 2026-2027. Sejumlah rekrutan anyar terpantau sudah ikut berlatih dalam sesi latihan hari ini, Jumat (17/7/2026).

Sesi latihan itu berlangsung di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat. Hampir seluruh pemain sudah bergabung untuk memulai persiapan musim baru, terkecuali mereka yang masih berkutat bersama Timnas Indonesia dalam persiapan ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

Suasana latihan Persija Jakarta hari ini. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Pemain Anyar Persija Jakarta Sudah Bergabung

Pemain-pemain yang belum bergabung antara lain Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, dan Shayne Pattynama. Sementara, sejumlah rekrutan anyar sudah tampak dalam latihan kali ini.

Sebut saja Victor Dethan, Pratama Arhan, Aqil Savik, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija. Pemain paling baru, Kwon Chang-hoon pun terlihat dalam sesi latihan hari ini.

Akan tetapi, pemain asal Korea Selatan itu tampak latihan terpisah. Sesi latihan hari ini diawali dengan pemanasan dan stretching, kemudian dilanjutkan lari setengah lapangan guna mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur kompetisi.

"Hari ini kami memulai program untuk meningkatkan kekuatan fisik pemain. Setelah libur yang cukup panjang, kondisi otot dan kekuatan para pemain tentu mengalami penurunan," kata pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, kepada awak media termasuk Okezone, Jumat (17/7/2026).