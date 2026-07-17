Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

8 Pemain Baru Ikut Serta, Shin Tae-yong Geber Sesi Latihan Persija Jakarta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |17:44 WIB
8 Pemain Baru Ikut Serta, Shin Tae-yong Geber Sesi Latihan Persija Jakarta!
Shin Tae-yong geber latihan Persija Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PERSIJA Jakarta kembali menggelar latihan untuk memanaskan mesin menjelang gelaran Super League 2026-2027. Sejumlah rekrutan anyar terpantau sudah ikut berlatih dalam sesi latihan hari ini, Jumat (17/7/2026).

Sesi latihan itu berlangsung di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat. Hampir seluruh pemain sudah bergabung untuk memulai persiapan musim baru, terkecuali mereka yang masih berkutat bersama Timnas Indonesia dalam persiapan ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026.

Suasana latihan Persija Jakarta hari ini. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Suasana latihan Persija Jakarta hari ini. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Pemain Anyar Persija Jakarta Sudah Bergabung

Pemain-pemain yang belum bergabung antara lain Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, dan Shayne Pattynama. Sementara, sejumlah rekrutan anyar sudah tampak dalam latihan kali ini.

Sebut saja Victor Dethan, Pratama Arhan, Aqil Savik, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija. Pemain paling baru, Kwon Chang-hoon pun terlihat dalam sesi latihan hari ini.

Akan tetapi, pemain asal Korea Selatan itu tampak latihan terpisah. Sesi latihan hari ini diawali dengan pemanasan dan stretching, kemudian dilanjutkan lari setengah lapangan guna mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur kompetisi.  

"Hari ini kami memulai program untuk meningkatkan kekuatan fisik pemain. Setelah libur yang cukup panjang, kondisi otot dan kekuatan para pemain tentu mengalami penurunan," kata pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, kepada awak media termasuk Okezone, Jumat (17/7/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230683/kwon_chang_hoon-GR2A_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Rekrut Eks Bintang Bundesliga dan Piala Dunia, Kwon Chang-hoon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230659/frans_putros-31yG_large.jpg
Penyebab Persib Bandung dan Frans Putros Resmi Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230611/julio_cesar-DXNA_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Putuskan Perpanjang Kontrak Julio Cesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/49/3230500/luciano_guaycochea-n1kC_large.jpg
Luciano Guaycochea Berharap Persib Bandung Serius Hadapi Piala Presiden 2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/16/50/1729141/indonesia-lampaui-target-di-kejuaraan-tinju-asia-u19--u23-2026-raih-7-medali-zyk.webp
Indonesia Lampaui Target di Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026, Raih 7 Medali
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/01/frans_putros.jpg
Persib Resmi Berpisah dengan Frans Putros, Bek Timnas Irak Masuk Radar Klub Vietnam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement