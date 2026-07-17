Luciano Guaycochea Berharap Persib Bandung Serius Hadapi Piala Presiden 2026

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, memprediksi musim kompetisi 2026-2027 akan menjadi ujian paling berat sekaligus krusial bagi armada Maung Bandung. Status sebagai juara bertahan Super League memaksa Persib harus membagi fokus dan tenaga mereka untuk bertarung di empat kompetisi berbeda sekaligus.

Pemain yang akrab disapa Lucho tersebut menyadari padatnya agenda pertandingan akan menguji konsistensi dan kesiapan seluruh anggota skuad. Meski demikian, dia mengaku antusias menghadapi tantangan tersebut bersama Persib.

Menurut gelandang asal Argentina itu, tampil di banyak kompetisi merupakan konsekuensi yang harus diterima klub yang mampu bersaing di level tertinggi. Sebab itu, Persib harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sejak masa pramusim.

1. Suntikan Tenaga Baru

Lucho menilai kualitas pemain yang dimiliki Persib saat ini menjadi modal penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Kehadiran sejumlah rekrutan anyar diyakini mampu menambah kekuatan sekaligus memperdalam komposisi skuad.

Karena banyaknya pemain baru, Lucho pun merasa turnamen pramusim Piala Presiden 2026 menjadi sangat penting. Sebab kompetisi tersebut bisa menjadi sarana untuk para pemain beradaptasi sebelum musim baru dimulai.

Luciano Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)

“Pertama-tama, musim ini akan sangat, sangat berat. Tapi kami memiliki pemain-pemain bagus, ada pemain-pemain baru yang datang. Mereka tentu punya kualitas yang bagus. Jadi, itulah mengapa saya bilang kami harus fokus pada pra musim kami, karena ini adalah poin utama untuk menghadapi empat kompetisi,” kata Lucho dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (17/7/2026).

Persib memang bergerak aktif pada bursa transfer musim ini dengan mendatangkan beberapa nama baru. Di antaranya adalah Luka Menalo, Balsa Sekulic, Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen.

Lucho menilai kehadiran para pemain tersebut akan memberikan banyak pilihan bagi tim pelatih. Kedalaman skuad yang lebih baik dinilai menjadi faktor penting agar Persib mampu melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan.