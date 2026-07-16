Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung dan Persija Jakarta Sama-Sama Ganti Pelatih, Bagaimana Kekuatan Igor Tolic vs Shin Tae-yong?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |11:12 WIB
Persib Bandung dan Persija Jakarta Sama-Sama Ganti Pelatih, Bagaimana Kekuatan Igor Tolic vs Shin Tae-yong?
Shin Tae-yong vs Igor Tolic. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone, Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG — Peta persaingan kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia musim 2026-2027 dipastikan semakin memanas. Dua klub rival abadi, Persib Bandung dan Persija Jakarta, kompak melakukan perombakan di kursi juru taktik dengan mengusung filosofi kepelatihan yang sangat kontras.

Persib Bandung memilih Igor Tolic untuk melanjutkan tongkat estafet kesuksesan klub. Pelatih asal Kroasia tersebut ditunjuk sebagai suksesor Bojan Hodak dengan misi besar mempertahankan dominasi Pangeran Biru, baik di kompetisi domestik maupun di level internasional.

Tolic dibekali kedalaman taktik Eropa modern dengan formasi dasar bertahan 4-3-3. Kelebihan utama Tolic adalah adaptasi yang cepat, mengingat dirinya sudah menjadi bagian dari tim juara Persib selama tiga musim terakhir.

1. Adu Kekuatan

Demi mendukung taktiknya, Tolic mendaratkan enam penggawa anyar berkualitas. Lini serang dan bertahan Persib kini diperkuat nama-nama beken seperti Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, Luka Menalo, Ragnar Oratmangoen, Gakuto Notsuda, dan Balsa Sekulic.

Di kubu seberang, Persija Jakarta membuat gebrakan besar dengan meminang Shin Tae-yong (STY). Kehadiran mantan arsitek Timnas Indonesia ini langsung melambungkan gairah The Jakmania yang merindukan standar kedisiplinan tinggi serta mentalitas petarung di dalam tim.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

STY langsung merombak masif komposisi Macan Kemayoran dengan mendatangkan tujuh pemain baru. Mereka adalah Kyohei Yoshino, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Pratama Arhan, Victor Dethan, Aqil Savik, hingga bek kanan Kerim Memija.

Dalam hal taktik, STY menerapkan sepakbola pragmatis yang mementingkan hasil ketimbang estetika permainan, hal itu sempat terlihat saat ia menangani Timnas Indonesia. Namun, pada awal perkenalan, juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan akan tampil berbeda dan membuat Persija bermain lebih menyerang.

Terlepas dari strategi apa yang akan dimainkan nanti, menariknya kehadiran Arhan dan bertahannya Witan Sulaeman mengindikasikan STY bakal mengandalkan alumni Timnas Indonesia di eranya, bahkan rumornya Marselino Ferdinan serta Asnawi Mangkualam ikut dibidik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/49/3230223/rachmat_irianto_antusias_jalani_musim_baru_bersama_persebaya_surabaya_persebayaid-za7c_large.jpg
Persebaya Surabaya Beli Banyak Pemain Baru, Begini Respons Rachmat Irianto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/49/3230195/igor_tolic_ingin_persib_bandung_tc_di_luar_negeri_jelang_musim_2026_2027_persibcoid-KdL9_large.jpg
Fokus ACL 2, Persib Bandung Berencana TC di Luar Negeri Jelang Musim 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/49/3230185/borneo_fc_akan_tampil_di_4_kompetisi_pada_musim_2026_2027-8rG9_large.jpg
Persiapan Borneo FC Jelang Turun di 4 Kompetisi pada Musim 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/49/3230320/ivar_jenner-m8Nu_large.jpg
Dewa United Terus Negosiasi dengan Ivar Jenner untuk Perpanjang Kontrak
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/16/11/1728859/air-mata-antonela-dan-messi-warnai-malam-bersejarah-argentina-ixm.webp
Air Mata Antonela dan Messi Warnai Malam Bersejarah Argentina
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/15/kiper_timnas_spanyol_unai_simon.jpg
Unai Simon Dekati Rekor Legenda Prancis dan Inggris di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement