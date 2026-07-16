Fokus ACL 2, Persib Bandung Berencana TC di Luar Negeri Jelang Musim 2026-2027

PERSIB Bandung berencana menggelar pemusatan latihan di luar negeri sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026-2027. Thailand kembali menjadi destinasi yang diproyeksikan mematangkan taktik, membangun chemistry, dan menyatukan visi tim sebelum tampil di playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026-2027.

Namun, agenda tersebut masih menyesuaikan dengan perjalanan Persib Bandung di turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- lebih dulu akan menjalani fase grup sebelum menentukan kapan waktu yang tepat untuk bertolak ke Thailand.

Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Arema FC pada 25 Juli 2026, kemudian melawan Tampines Rovers pada 28 Juli 2026, dan DPMM FC pada 31 Juli 2026. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian jadwal sebelum memutuskan keberangkatan untuk menjalani training camp.

"Sebenarnya kami belum tahu pasti. Kami punya tiga pertandingan di fase grup (Piala Presiden). Kami berencana tanggal 24 seharusnya sudah di Bangkok (Thailand). Tap,i kemudian kami ubah karena adanya Piala Presiden," ujar Igor Tolic dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (15/7/2026).

1. Tunggu Hasil di Piala Presiden 2026

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan keputusan menggelar TC juga bergantung pada hasil yang diraih Persib Bandung di Piala Presiden. Jika mampu melaju ke semifinal atau final, jadwal pemusatan latihan tentu akan kembali disesuaikan.

“Nanti setelah kita menyelesaikan tiga pertandingan di Piala Presiden ini, kita akan lihat apakah kita lolos ke semifinal, final, dan mungkin akan punya waktu untuk pergi TC ke suatu tempat. Kami masih belum tahu karena kita harus mencari lawan yang bagus agar semua pemain siap untuk tanggal 31 Agustus (play off ACL 2),” papar Igor Tolic.