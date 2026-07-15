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Balsa Sekulic Siap Jawab Harapan Besar Bobotoh Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |01:50 WIB
Balsa Sekulic Siap Jawab Harapan Besar Bobotoh Persib Bandung
Balsa Sekulic tiba di Persib Bandung dengan reputasi yang mentereng (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Balsa Sekulic tiba di Persib Bandung dengan reputasi yang mentereng. Ia siap menjawab harapan besar yang dibebankan Bobotoh kepadanya di musim depan.

Sejak tiba di Bandung, Sekulic merasakan sambutan hangat dari tim pelatih maupun para pemain Persib. Dukungan tersebut dinilai sangat membantunya beradaptasi dengan lingkungan dan atmosfer baru di dalam tim.

1. Informasi soal Bobotoh

Balsa Sekulic. (Foto: Laman resmi Persib)

Pemain berusia 28 tahun itu mengatakan pelatih Igor Tolic telah memberikan banyak informasi mengenai tim dan besarnya dukungan yang diberikan Bobotoh. Hal itu membuatnya semakin termotivasi untuk tampil maksimal bersama klub barunya.

"Sangat antusias bisa membela kota ini. Igor (Tolic) sudah beri tahu saya banyak hal dan besarnya harapan dari suporter. Selain itu, semua orang juga sangat baik membantu saya dalam beradaptasi saat ini," kata Sekulic dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (15/7/2026).

Pemain berpaspor Montenegro itu menyadari memikul tanggung jawab besar sebagai penyerang utama Persib. Ia dituntut mampu menjadi mesin gol setelah didatangkan dari klub Liga Super Montenegro, FK Mornar Bar.

Sebelum bergabung dengan Persib, Sekulic tampil cukup produktif bersama FK Mornar Bar. Penyerang kelahiran 1998 itu mencatatkan 22 gol dari 48 pertandingan serta pernah memperkuat Timnas Montenegro pada 2022.

Meski memiliki catatan impresif, Sekulic memilih tidak banyak berbicara mengenai target pribadinya. Ia ingin membuktikan kualitasnya melalui kerja keras dan penampilan di lapangan.

 

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