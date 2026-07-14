Shin Tae-yong Pimpin Latihan Perdana Persija Jakarta, Ada Jakmania Mengintip!

DEPOK – Antusiasme tinggi mengiringi langkah awal Persija Jakarta dalam menyambut musim baru. Skuad Macan Kemayoran menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi Super League 2026-2027 di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (14/7/2026) sore WIB.

Latihan tersebut langsung dipimpin sang pelatih Shin Tae-yong dan staf kepelatihannya. Persija mengenakan jersey hitam, sedangkan tim kepelatihan atas jersey putih.

1. Kehadiran Wajah-Wajah Baru

Sejumlah rekrutan anyar juga tampak mengikuti latihan, di antaranya Pratama Arhan, Victor Dethan, penjaga gawang Aqil Savik, Kerim Memija, dan Denis Kolinger. Berdasarkan pantauan di lokasi, para pemain menjalani setiap menu latihan dengan intensitas tinggi.

Menariknya, latihan perdana Persija mendapat perhatian besar dari suporter. Hal itu terlihat dari ratusan The Jakmania hadir di sekitar kompleks latihan untuk memberikan dukungan kepada tim.

Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

2. Antusiasme Jakmania

Suporter memang tidak bisa mendekati area latihan karena digelar tertutup. Namun, mereka tetap bisa menyaksikan latihan tim kebanggaan Jakarta itu dari kejauhan.